У певицы Азизы после свадьбы обнаружился миллионный долг

Алессандро Лортэ никакой не итальянец - он родился и рос в Липецке, а по паспорту зовут его Александр Соколов

О том, что брак певицы Азизы далёк от идеального, ее друзья и коллеги заговорили вскоре после свадьбы. Оказалось, что за красивой картинкой союза с молодым итальянским ресторатором скрывается неприглядная правда жизни. Во-первых, Алессандро Лортэ никакой не итальянец - он родился и рос в Липецке, а по паспорту зовут его Александр Соколов. А во-вторых, назвать состоятельным его вряд ли возможно - прибыльных бизнесов у молодого супруга Азизы нет. Неудивительно, что Лортэ-Соколова тут же окрестили альфонсом - мол, ему от знаменитой и возрастной жены нужны только деньги…

Однако, как выяснилось, у самой Азизы финансы тоже поют романсы. Азиза Абдурахимовна Мухамедова (именно так зовут певицу) попала в чёрный список судебных приставов: на сайте ФССП за ней числится долг по кредиту в сумме 1 млн 38 тысяч рублей. Суд кредиторам артистка проиграла ещё два года назад, а недавно приставы завели исполнительное производство.

- Насколько я знаю, Азиза собралась в Италию, где хочет обвенчаться с мужем. Однако, с таким долгом улететь за границу она не сможет: с любой суммой свыше 30 тысяч рублей разворачивают в аэропорту, - рассказал kp.ru звёздный адвокат Андрей Алешкин. - Также, по моей информации, певица не стала заключать брачный договором со своим «итальянским» супругом. Дела его действительно идут так себе: никакого ресторана в Италии у Соколова нет. Зато есть масса финансовых обязательств. Например, несколько лет назад он пытался начать музыкальную карьеру. Записал песни, выпустил клип, но популярности не добился, денег не заработал. Я хотел бы предупредить обоих супругов: в случае отсутствия брачного контракта им придётся платить по долгам друг друга, как по своим собственным.

Напомним, о том, что 57-летняя Азиза впервые официально вышла замуж, стало известно в конце августа. Певица узаконила отношения с 37-летним женихом в подмосковном ЗАГСе, где появилась в дизайнерском свадебном платье и буквально сияла от счастья. Когда пару объявили мужем и женой, артистка не смогла сдержать слез. «Я счастлива!» - призналась новоиспеченная жена.

Теперь в планах молодожёнов рождение детей. Так как в силу возраста и проблем со здоровьем Азиза не может родить ребёнка, сейчас супруги заняты поисками суррогатной матери.