«Новые люди» отметили успех на «сухую»

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Фото: Максим Стулов. Ведомости/ТАСС

У «Новых людей» уровень секретности, как у тайных агентов. Нет, конечно партия не прячется — на первом этаже бизнес-центра у Полянки крупно горит название. Хочешь — приходи. Но пускают - до стойки с охранником, а дальше нельзя. СМИ оставили только пятачок у входа - для съемок на камеру.

- Ну праздновать-то хотя бы будете? По предварительным результатам, партия может пройти в Госдуму!

- Нет, отмечание не предусмотрено, - отчеканил Стас Анищенко из пресс-службы партии.

На прошлых думских выборах в предвыборных штабах уже к вечеру шампанское открывали. А тут...

- Вы знаете, Алексей Нечаев (председатель партии) не пьет, - закончила мои расспросы пресс-секретарь «Новых людей» Екатерина Еременко.

- А остальные? Победа же - коллективная работа, - безуспешно пытаюсь разговорить партийцев.

- А остальные - за ЗОЖ. Мы тут все такие…

- Я десять лет уже не пью, и вся моя семья такая. Чувство радости — оно с алкоголем не связано, - рассказал спецкору kp.ru появившийся перед журналистами Нечаев.

Вышла и экс-мэр Якутска, а сейчас советник главы «Новых людей», Сардана Авксентьева. Я спросил ее, будет ли она бороться с привилегиями депутатов Думы, как боролась с привилегиями в столице Якутии.

- Будем надеяться. Но вы должны понимать, что партия все решает сообща, - туманно ответила Сардана.

Ну да, гарантии депутатов прописаны в законах. Просто так не откажешься. Как говорится, не можешь — научим, не хочешь — заставим...