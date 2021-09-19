Жириновцы предупредили коммунистов: Нехорошо брать чужое

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Штаб главного антикоммуниста страны Владимира Жириновского во время триумфа КПРФ («красная машина» неслась на всех парах с Дальнего Востока и по мере закрытия участков грозно приближалась к Москве) был тих и насторожен.

Избрание губернатором Хабаровского края Михаила Дягтерева тут восприняли спокойно. Как само собой разумеющееся.

А вот успех коммунистов с тихой нервозностью.

Мне показали здесь забавный ролик – избиратель засовывает бюллетень в урну за КПРФ. Его тут же задерживает советский милиционер.

- За что?! Я пришел на выборы! – кричит несчастный.

- У нас в стране нет выборов, – отвечают ему из СССР. - Паспорт! Трудовая!

- Какая трудовая?! Я самозанятый!

- Тунеядец, значит. Пройдемте!

Смеются. Мол, проголосуете за «совок», готовьтесь в нем жить.

Хотя от провала на востоке страны им плакать надо. Дальневосточный оплот ЛДПР сложился как карточный домик.

- Там народ особенный, четкий, - объяснили мне. - Решили, что партия сдала Фургала, не вытащила его из застенков, ну и прокатили нас.

Еще одна напасть - «Умное голосование» и тут спутало ЛДПР карты.

- Навальнисты бросили все свои голоса коммунистам, и последние этим воспользовались, - рассуждает один из функционеров. - Это плохо для КПРФ закончится.

- Почему?

- Потому что нехорошо брать чужое, - загадочно улыбнулся жириновец. - За этим у нас в стране следят.

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