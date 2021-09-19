После выборов в Госдуму «Яблоко» в трауре, но не сдается

Сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В офисе «Яблоко» каждые выборы - одна и та же картина.

Но в этот раз особенно суицидальная.

С мест передают, что все плохо (1%, 2%, 3%).

Партийцы с нервным смешком судачат, что на Дальнем Востоке регистрируются уж совсем обидные результаты – 1, 2. Не процента. Голоса. А где-то вообще ноль.

Даже привыкшие к поражениям стойкие «яблочники» выглядели плохо.

- Мы сделали все, что могли, – грустили они. - Но как людям объяснишь...

Эту загадочную фразу они повторяли снова и снова.

На их мрачном фоне поразительно веселый, сияющий председатель партии Николай Рыбаков рассказывал журналистам, кто во всем виноват. По старой яблочной традиции - власть и фальсификаторы. Примеры и правда выглядели зубодробительно. На одном из участков, например, из 340 избирателей на дому проголосовало 190. Словно народ вдруг решил не являться на выборы, а стал массово, словно из «Пятерочки», вызывать доставку урны на дом.

И все-таки на вопрос – почему «Яблоко» потеряло столько голосов, ответ был найден. Многие либералы, оказывается, массово проголосовали за … коммунистов.

И, говорят, поэтому – КПРФ побило даже «Едро» в некоторых регионах.

А виной всему, как ни поразительно, проект Навального «Умное голосование», рекомендующий голосовать только за парламентские партии. И в основном почему-то (в этом феномене еще предстоит разбираться политологам и психиатрам) за «красных».

Но Рыбаков считает, что ничего страшного не произошло.

Мол, наберем молодежь, обучим...

И советовал либералам не портить карму, голосуя за коммунистов.

- Если, голосуя за КПРФ по указанию «УГ», кто-то думает, что сломает Систему – тот ошибается, - заметил председатель «Яблоко» корреспонденту kp.ru. - Внушение избирателю голосовать не по совести, не по убеждению, а по указке – лишь бы кому-то навредить, цинично извращает избирателя!

- Но как людям это объяснишь, – вздохнули яблочники. – Похоже, уже поздно.

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