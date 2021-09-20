Мария Захарова: На участках, расположенных за рубежом, не обошлось без провокаций

В 144 странах мира были организованы участки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Голосование на участках, расположенных за рубежом, организуется силами российских посольств и консульств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о специфике работы по организации голосования за пределами нашей страны:

- Если говорить о непризнании Западом этих выборов, то, в первую очередь, мы не должны поддаваться на истеричные призывы и позывы наших западных иногда недоброжелателей, а иногда партнеров, и должны четко выполнять свою работу.

Выборы на избирательных участках, расположенных за рубежом, на момент нашего разговора (23:00 мск. времени, участки, расположенные в Америке еще открыты – Ред.) проходят штатно. По состоянию на 20:00 Москвы в 65 странах участки уже закрылись. Порядка 30 протоколов избирательных комиссий были направлены в центр.

В 144 странах мира были организованы эти участки. Собственно участков в разы больше - 348, т.к. во многих государствах их было открыто по несколько.

Вся работа была транспарентной. На официальных страницах росзагранучреждений и МИД РФ в соцсетях – огромное количество фото, видеоматериалов и комментариев: можно увидеть, как все было организовано, включая соблюдение эпидемиологических требований местных властей. Никаких эксцессов мы не зафиксировали.

Особенностью этих выборов стало массовое досрочное голосование, и в 60 точках мира наши дипломаты выезжали в те места, где компактно проживают наши соотечественники, но отсутствуют наши загранучреждения. Такие выезды осуществлялись, например, в Беларуси, Германии, Швеции, Таиланде, Турции.

В России, как известно, голосование длилось 3 дня. За пределами нашей страны в каждой точке решение о количестве дней принималось в зависимости от эпидемиологической ситуации, оценки количества российских граждан, находящихся в данный момент в этом регионе, необходимости проведения выездных голосований и т.п.

Что касается провокаций, то без них не обошлось. По Сети вдруг стала гулять информация о чем-то противозаконном, увиденном в нашем посольстве в Праге. Мы уже объяснили, что это были ориентировки из ЦИК, направленные на избежание т.н. двойного голосования, когда проголосовавшие онлайн используют возможность проголосовать еще и очно, на избирательном участке. В аспекте проведения голосования все наши посольства и консульства выполняют все предписания и установки ЦИКа.