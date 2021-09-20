Анна Курникова показала неземной красоты детей от Энрике Иглесиаса

Энрике Иглесиас и Анна Курникова воспитывают троих детей Фото: SPLASH NEWS

Энрике Иглесиас и Анна Курникова воспитывают троих детей. Их старшие наследники - близнецы Николас и Люси появились на свет в декабре 2017 года. А в 2020-м на свет появилась дочь Маша. На днях знаменитая мама показала всех своих отпрысков вместе.

Анна Курникова опубликовала трогательное видео, на котором все трое ее детей от Энрике Иглесиаса катаются на красной машинке. За рулем сидит трехлетний Николас, а на пассажирских сиденьях - его сестры Люси и Мэри.

Очаровательные белокурые и кудрявые малыши с ангельской внешностью произвели настоящий фурор. Маша улыбалась и трогательно держала за ручку старшую сестру. Кареглазая Люси заразительно смеялась. Ей вторил Николас.

Поклонники буквально задохнулись от такой красоты. Фанаты считают, что дети звездной пары похожи на свою русскую маму. "Настоящие солнышки, здоровья и вечного счастья деткам", "Какие сладкие! Дай Бог им долгой и счастливой жизни", "Какой неземной красоты дети", "Ангелочки", "Какие глазки", "Это настоящее счастье", "Невозможная прелесть", "Умилительно до слез", "Красивые и счастливые малыши", - делятся фолловеры.

Иглесиас и Курникова считаются одной из самых закрытых пар шоу-бизнеса. Анна давно ушла из спорта, вместе с мужем и детьми она живет в США и о личном предпочитает не распространяться. До сих пор доподлинно неизвестно, оформили ли они официально свои отношения, однако вместе знаменитости уже 20 лет.

Помимо воспитания детей 40-летняя Анна занимается еще и питомцами. В семье живут две собаки - овчарка Макс и лабрадор Джек. Свободное время знаменитое семейство предпочитает проводить на яхте.

Что касается Иглесиаса, то недавно 46-летний артист решил завершить карьеру, чтобы больше времени проводить с родными. Энрике останется в индустрии и будет писать песни для других исполнителей.