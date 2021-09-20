«Просто Гриша язык показал»: Откуда такие итоги выборов в Думу

Эти выборы - памятник либеральной глупости.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Умный человек думает о своих долгосрочных интересах, занудно спрашивая себя: а что завтра? а послезавтра?
Глупый человек реагирует на то, чем машут у него перед носом.
Показали ему язык - побежал драться, а что будет дальше - неважно. Зато я им всем покажу прямо сейчас!
Эти выборы - памятник либеральной глупости.
Повинуясь стадному инстинкту, известного круга люди сделали все, чтобы добавить несколько процентов коммунистам. Бросились, можно сказать, в атаку с криком "За Сталина!" - и, действительно, накинули эти проценты.
Зачем? Чтобы что было дальше?
А ничего. Известно же, что чиновник Петрович и чиновник Михалыч, отвечающие за проценты ЕР, слегка нервничали при мысли, что ЕР получит чуть меньше плана, а коммунисты - чуть больше, - а если так, то, значит, надо их таким образом троллить. А если бы Петрович и Михалыч имели сверху категорический запрет на прыжки избирателей с моста вниз головой - "а то партбилет на стол" - ну, тогда начали бы назло им прыгать с моста.
Уже завтра об этом никто не вспомнит - и прежде всего сами коммунисты, которым, разумеется, плевать на то, кто и почему им помог сидеть в Думе уже до 2026 года. Спасибо и прощайте.
А ведь могли сыграть и по-умному. Могли проголосовать за своего родного Гришу - и, как следует мобилизовавшись и не обращая никакого внимания на его вынужденные крики ("Прошу за меня не голосовать!"), - создать вполне себе боевую фракцию человек на пятнадцать, которую вместо этого создал фаберлик Нечаев.
Но Гриша ведь язык показал. Навального обидел.
Раз так - за Сталина!
Ну и слава Богу.
Я вам скажу, что пока они такие глупые - у нас все хорошо.
Больше того, пока на всех этих выборах происходит то, что происходит - у нас все как минимум недурно.
Должен признаться, что я совершенно не разделяю всей этой модной истерики насчет "сменяемости власти" и прочих сверхценных фантиков, которыми принято махать друг у друга перед носом.
Я люблю думать о том, что будет дальше.
А будет вот что.
"Свобода" и "сменяемость" - это в наших условиях примерно три партии (не в техническом смысле три, а по сути).
Партия Святой Заграницы (ее пока никуда не пускают).
Партия Святого Сталина (она пока сидит свадебным генералом).
И, наконец, Партия Региональных Царьков (ее с большим трудом сдули, но она снова надуется, если вдруг что).
И никакого, ну никакого у меня нет желания смотреть на захватывающую борьбу этих трех сил - жуликов-западников, варваров-сталинистов и местных бандитов.
Напротив, я даже и благодарен, что с 2000 года этот набор ушел в прошлое.
Пусть лучше все будет так, как оно есть.
Скучно и надежно.
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