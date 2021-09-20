«Просто Гриша язык показал»: Откуда такие итоги выборов в Думу

Эти выборы - памятник либеральной глупости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Умный человек думает о своих долгосрочных интересах, занудно спрашивая себя: а что завтра? а послезавтра?

Глупый человек реагирует на то, чем машут у него перед носом.

Показали ему язык - побежал драться, а что будет дальше - неважно. Зато я им всем покажу прямо сейчас!

Эти выборы - памятник либеральной глупости.

Повинуясь стадному инстинкту, известного круга люди сделали все, чтобы добавить несколько процентов коммунистам. Бросились, можно сказать, в атаку с криком "За Сталина!" - и, действительно, накинули эти проценты.

Зачем? Чтобы что было дальше?

А ничего. Известно же, что чиновник Петрович и чиновник Михалыч, отвечающие за проценты ЕР, слегка нервничали при мысли, что ЕР получит чуть меньше плана, а коммунисты - чуть больше, - а если так, то, значит, надо их таким образом троллить. А если бы Петрович и Михалыч имели сверху категорический запрет на прыжки избирателей с моста вниз головой - "а то партбилет на стол" - ну, тогда начали бы назло им прыгать с моста.

Уже завтра об этом никто не вспомнит - и прежде всего сами коммунисты, которым, разумеется, плевать на то, кто и почему им помог сидеть в Думе уже до 2026 года. Спасибо и прощайте.

А ведь могли сыграть и по-умному. Могли проголосовать за своего родного Гришу - и, как следует мобилизовавшись и не обращая никакого внимания на его вынужденные крики ("Прошу за меня не голосовать!"), - создать вполне себе боевую фракцию человек на пятнадцать, которую вместо этого создал фаберлик Нечаев.

Но Гриша ведь язык показал. Навального обидел.

Раз так - за Сталина!

Ну и слава Богу.

Я вам скажу, что пока они такие глупые - у нас все хорошо.

Больше того, пока на всех этих выборах происходит то, что происходит - у нас все как минимум недурно.

Должен признаться, что я совершенно не разделяю всей этой модной истерики насчет "сменяемости власти" и прочих сверхценных фантиков, которыми принято махать друг у друга перед носом.

Я люблю думать о том, что будет дальше.

А будет вот что.

"Свобода" и "сменяемость" - это в наших условиях примерно три партии (не в техническом смысле три, а по сути).

Партия Святой Заграницы (ее пока никуда не пускают).

Партия Святого Сталина (она пока сидит свадебным генералом).

И, наконец, Партия Региональных Царьков (ее с большим трудом сдули, но она снова надуется, если вдруг что).

И никакого, ну никакого у меня нет желания смотреть на захватывающую борьбу этих трех сил - жуликов-западников, варваров-сталинистов и местных бандитов.

Напротив, я даже и благодарен, что с 2000 года этот набор ушел в прошлое.

Пусть лучше все будет так, как оно есть.

Скучно и надежно.

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