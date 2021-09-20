Памфилова пожаловалась Путину на хакеров

Памфилова рассказала, что эти выборы оказались «самыми сложными» на ее памяти Фото: REUTERS

Владимир Путин в самом начале видеоконференции с Эллой Памфиловой выразил соболезнования родственникам погибших в Перми. Президент пообещал, что власти «сделают все, чтобы поддержать пострадавших».

Памфилова рассказала, что эти выборы оказались «самыми сложными» на ее памяти.

- Дело даже не в эпидемиологической угрозе. Три дня необходимы, чтобы сделать голосование безопаснее. Были беспрецедентные атаки, было огромное желание снести наши выборы, дискредитировать их… Такого уровня атак на наши цифровые ресурсы не было никогда, но все выдержало, - заверила глава Центризбиркома.

Зато, если верить Памфиловой, у нас теперь «самая прозрачная в мире» система выборов. Эксперты из других стран приезжают знакомиться с ней.

На это работает и система видеозаписи. Все видео с избирательных участков хранятся год, чтобы, в случае чего, можно было поднять их и пересмотреть.

Официально результаты голосования подведут в пятницу, 24 сентября 2021. Памфилова заметила, что специально избирательным комиссиям по всей стране дается неделя для рассмотрения каждой жалобы. Глава ЦИК настояла, чтобы полиция заводила уголовные дела на тех, кто умышленно фальсифицировал выборы.

В ответ Путин поблагодарил всех «сотрудников избиркомов за ответственный подход».

- 51% явки - намного выше, чем 47% на прошлых выборах. Это значит, что избиратели ответственно подходят к формированию парламента. Рассчитываю, что депутаты восьмого созыва сделают все, что от них зависит, чтобы оправдать доверие, - заявил президент.

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