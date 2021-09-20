Памфилова сообщила Путину, что нынешняя избирательная кампания далась ЦИК нелегко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщила российскому лидеру, что нынешняя избирательная кампания далась ЦИК нелегко.

«Если говорить о той кампании, которая прошла, если сравнивать с аналогичной кампанией 2016 года, то она настолько отличается… Я вам признаюсь честно, никогда не было такой сложной кампании, по крайней мере, пока я работаю [в ЦИК]. Она самой сложной оказалась», - призналась глава Центризбиркома в понедельник, 20 сентября.

Памфилова рассказала, что в ходе голосования умерла 42-летняя сотрудница, а также несколько человек были госпитализированы. Кроме того, глава Центризбиркома ранее заявила о беспрецедентных атаках на избирательную систему.

«Что осложняло нашу жизнь: беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы… Удивительно, что мы выдержали эти кибератаки ... Прочность системы большая», - заявила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму РФ по всей стране составила 51,68%, а также уточнила, что окончательные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва ожидаются в пятницу, 24 сентября, однако уже известно, что в нижнюю палату парламента пройдут пять партий.