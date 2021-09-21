Сестра режиссера-террориста Сенцова с треском покидает Украину: "5 лет ада"

Наталья Каплан, сестра режиссера-террориста Сенцова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Время для бегства домой, Наталья выбрала самое удачное – под начало отопительного сезона на Украине. Злые люди уже говорят, что никакого такого отопительного сезона в этом году не будет – с такими ценами на газ. Поэтому Наталья потрогала киевские батареи и стала собирать котомку…

А начиналось все стандартно, как это принято у людей с «хорошими лицами» - с плевков в родной колодец:

«Раша, прощай!» написала Наталья Каплан в соц.сетях 11 июня 2016 года и уехала в Неньку. Там ее знали и ждали. Ее двоюродный брат Олег Сенцов был отловлен в Крыму весной 2014 года – пытался организовывать ячейки «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), баловался со взрывчатыми веществами, был пойман с поличным и уже в 2015 году был осужден на 20 лет. Вой стоял на всю Солнечную систему – «режиссера посадили!». Все, кто вопил, конечно не смотрели фильмы Сенцова, потому что там смотреть было нечего, кроме поделки «Гамер». Небогатое оказалось творческое наследие. Но, разве этого кого-то волнует? Двоюродная сестра Наталья Кочнева (Каплан – псевдоним), журналистка одного российского канала, сняла с этого хайпа все пенки. Собирала деньги, комментировала, общалась с адвокатами. Даже какие-то награды получала за этого Сенцова, который резко стал люб и Западу, и Украине. И на волне славы отправилась в Киев:

«Хочу сказать спасибо Украине. Я стала изгнанником в своей стране».

В 2019 году Сенцова отпустили в ходе большого обмена пленными. Сестрица его уже устроилась на Украине в редакции «Громадьского радио» и написала в соц.сетях в мае 2020 года:

«Как быстро летит время…скоро 4 года моей эмиграции в Украину. Чего и кого только не было за это время. Всех люблю». В этом же году Наталья Кочнева получила незалежное гражданство, но с выходом из гражданства российского тянула до марта 2021. Как чуяла что-то.

Между тем, двоюродный братик продолжил режиссерствовать. Снял в своем фильме «Носорог» в главной роли известного бандеровца Сергея Филимонова, носящего скромнейшую кличку «Сын Перуна». Правда, на Венецианском фестивале от режиссера и его поделки брезгливо отмахнулись. Спонсоры новых проектов куда-то потерялись, надобность в пресс-секретаре отпала… Сестра, не стесняясь писала в соц.сетях о проблемах с алкоголем и однополой любви. А потом сообщила следующее:

«**** Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой».

В комментариях разверзлись бездны проклятий. Добрые украинцы сразу подсуетились и внесли Наталью Кочневу/Каплан в базу «Миротворца». Так что, теперь ей действительно нечего делать на Украине. Но есть один вопрос: а она нужна в России? Что она здесь забыла? Мы хотим ее видеть? Вопрос с подвохом.