2018-07-05T14:20:34+03:00
Общество

Сестра Сенцова навестила его в российской колонии впервые за 4 года

Наталья Каплан сообщила, что за время голодовки украинский режиссер потерял 15 кг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАССОлег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин ТАСС
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Наталья Каплан - двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание за терроризм в колонии российского города Лабытнанги, встретилась с ним впервые за последние четыре года. Об этом рассказала сама родственница заключенного.

"Я была на свидании с Олегом Сенцовым, мы проговорили с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - цитирует издание Hromadske Каплан.

Стоит отметить, что последний раз женщина видела своего брата в 2014 году на судебном заседании, которое проходило в Ростове-на-Дону.

Напомним, что режиссер был признан виновным в организации терактов на территории Крыма и приговорен к 20 годам лишения свободы. 14 мая 2018 года он объявил голодовку, условием для прекращения которой назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого месяца в салехардскую колонию наведалась российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Она оценила состояние здоровья Сенцова как удовлетворительное, но подчеркнула, что дальнейшее развитие событий вызывает беспокойство.

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