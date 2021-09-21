«Это называется капитализм»: Заместитель Набиуллиной рассказал, почему помогать пенсионерам «немножко поздно»

С новой системой копить на собственную старость людям будет безопасно и выгодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не дипломатично, но правда. Примерно так можно отреагировать на заявление заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова. Выступая в Совете Федерации, он сказал, что «помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно».

- Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм, - пояснил Швецов.

В словах банкира-чиновника есть большая доля истины. Во всем мире пенсионная система стоит на трех китах. В старости люди там получают доход от государства, экс-работодателя и собственных накоплений. У нас такого нет. Большинство надеются лишь на маленькую госпенсию. И это вполне понятно. Нынешним пенсионерами выбора, по сути, не дали. Сбережения, даже если они и были, сожгла гиперинфляция начала 90-х. Да и с нынешними зарплатами откладывать себе на старость много не получится.

- Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане. Предложения Центробанка и Минфина направлены на то, чтобы начать трансформацию в этом вопросе, - пояснил Швецов.

Взамен замороженной в 2013 году накопительной части пенсии в ЦБ хотят создать другую — модернизированную систему. Она должна сделать так, чтобы копить на собственную старость людям было безопасно и выгодно. А пока выход только один — копить деньги самостоятельно и пользоваться теми возможностями, которые есть.

- Это могут быть негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов - покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду, - перечислил варианты замглавы ЦБ.

Сейчас коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) в России минимальный — около 30%. А Международная организация труда требует, чтобы он был не ниже 40%. В развитых станах этот показатель достигает 60 — 80%, но с учетом собственных накоплений. Чтобы получить что-то подобное в России, нужно увеличивать реальные зарплаты россиян и стимулировать людей больше денег откладывать себе на старость. Например, увеличивая налоговые вычеты на пенсионные накопления. Без этого о высоких пенсиях в нашей стране можно только мечтать.

Модернизированную версию накопительной системы в ЦБ и Минфине обещали представить к концу этого года. Правда, документ почему-то разрабатывается в условиях строжайшей секретности. Как будто новая пенсионная реформа - оружие массового поражения, а не обогащения.

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