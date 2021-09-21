Индексация маткапитала и доступная медпомощь: на что правительство закладывает деньги в новом бюджете

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство выделило около 18,5 млн. рублей на единовременные компенсации от 200 тысяч до 1 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на заседании кабмина.

- Нужно принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно, без задержек и проволочек, получили положенные им выплаты. То, что случилось, это наша общая беда и общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются, - сказал Мишустин.

Главной темой заседания кабмина стал дорабатываемый проект бюджета на следующий год и ближайшую трехлетку. Также рассматривался законопроект о повышении МРОТ в следующем году до 13,6 тысяч рублей. Как сообщил Мишустин, благодаря повышению МРОТ у почти 3 миллионов россиян вырастет зарплата.

Рассказал Мишустин и об основных экономических показателях. Правительство рассчитывает, что по итогам года рост ВВП составит 4,2%.

- Восстановление российской экономики после довольно непростого периода становится все более устойчивым. По итогам этого года ожидаем рост ВВП на уровне 4,2%. Это говорит о том, что антикризисные меры показали свою эффективность, - сказал Мишустин.

Он также отметил, что показатели рынка труда в России вернулись к допандемийным значениям.

Мишустин также рассказал, что в новый бюджет заложены средства на индексацию маткапитала.

По словам премьера, большие деньги в бюджете будут заложены и на развитие здравоохранения в России (в частности, на модернизацию первичного звена), а также на борьбу с опасными заболеваниями: сердечно-сосудистыми и онкологией .

Особое внимание будет уделено жителям сельских поселений и малых городов.

- Для них медицинская помощь должна стать более доступной, - сказал премьер.

Мишустин также сообщил, что пенсии, единовременные выплаты и пособия будут со следующего года будут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде. Как отметил премьер, это гораздо удобнее и проще.

- Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях, - сказал Мишустин.

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