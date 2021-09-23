«Идея непроработанна»: почему правительство снова отклонило законопроект об индексации для работающих пенсионеров

Российских пенсионеров разделили на два лагеря - работающих и неработающих - пять лет назад. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На этот раз под нож пошло творчество депутатов от партии ЛДПР. В правительстве придрались к тому, что инициаторы не пояснили, где брать деньги на индексацию. Впрочем, подходы к этому снаряду в Госдуме уже стали традицией. Подобные законопроекты вносятся по несколько раз в год. Предложения звучали разные. Но ответ всегда один – «денег нет». Хотя среди предлагаемых вариантов есть и довольно бюджетные. Даже сейчас в Госдуме лежит еще один законопроект на ту же тему – теперь от КПРФ. Заключение на него в правительстве еще не написали. Но можно догадаться, каким оно будет.

Напомним, всех пенсионеров разделили на два лагеря в начале 2016 года. Тогда для работающих пенсионеров прекратили ежегодную индексацию их пенсий. Обосновали это тем, что у них и так есть доход. Мол, не обеднеют. А сэкономленные деньги обещали отправить на повышенную индексацию неработающим пенсионерам. За это время, по примерным оценкам, государство смогло сэкономить больше триллиона рублей. И теперь разница между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров достигла 3 тысяч рублей в месяц. То есть средний трудящийся пенсионер недополучает от государства примерно 40 тысяч рублей в год.

У работающих пожилых людей осталась лишь переоценка их трудовых прав. Ее производят в августе. Конкретная прибавка зависит от зарплаты пенсионера, которую он получил в предыдущем году. В среднем добавляют по 150 – 200 рублей в месяц. А максимум в 2021 году – 297 рублей. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров составила около тысячи рублей.

В Минтруде поспешили пояснить, что отрицательный отзыв на законопроект ЛДПР связана с непроработанностью документа, а сама идея индексации пенсий работающим пенсионерам не снимается с повестки дня.

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