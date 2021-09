Как Данила Козловский наехал на Гагарина в фильме «Чернобыль»

В 2019 году вышел сериал «Чернобыль» производства американского канала HBO. «КП» много писала на тему того, как нагло там были перевраны факты, смещены акценты и иезуитски показаны советские граждане.

Разумеется, напрашивался наш «ответ». Честный, чистый, по фактам. Пусть этот будет фильм или сериал, пусть с приличной долей художественного вымысла, но зато без откровенного вранья, клеветы и демонизации советского режима.

Киноделы закатали рукава.

Алексей Мурадов приступил к съемкам сериала «Чернобыль» с Алексеем Петренко и Надеждой Михалковой в главных ролях — там акцент сделан на личных отношениях и вероятной диверсии на Чернобыльской АЭС. Проект скоро выйдет в эфир НТВ.

А Данила Козловский, взяв на себя функцию продюсера (при поддержке Александра Роднянского), режиссера и исполнителя главной роли снял полнометражный фильм «Чернобыль», который вышел в июне 2021 года.

Дождавшись этого события, популярный киноблогер Евгений Баженов (Badcomedian) сделал двухчасовой обзор картины. Скрупулезно разобрав и детали, и общий посыл картины, и даже сопоставив трагедию в Чернобыле с другими техногенными катастрофами. За три дня ролик набрал 6,5 миллионов просмотров.

В целом ничего нового блогер не увидел: фильм с бюджетом 689 миллионов рублей кишит ляпами, грубейшими фактологическими ошибками, нелепыми и бессмысленными диалогами и откровенным бредом. Главный герой, пожарный Леха (Данила Козловский) не облучается рядом с плавящимся реактором, ходит в кроссовках по горящему битуму, плавает в затопленной под потолок АЭС (чего тоже не было) и разговаривает так тихо и невнятно, что требуются субтитры. В кадре иногда может звучать песня Цоя 1991 года, лежит текст со сценарием, много истерик и сцен, как под копирку, переснятых с американских проектов: «Чернобыль», «Глубоководный горизонт», «Очень странные дела» и др, да и попросту абсурдистских реплик («температура в замкнутом пространстве — это не тоже самое, что в бассейне с чистой водой»).

Самое печальное другое. В очередном проекте Александра Роднянского показаны «ужасы системы» и судьбы несчастных советских людей, угнетаемых КГБ, властью, начальством на местах. Забитые рабы — расходный материал, пушечное мясо — лезут в пекло реактора только по команде. Их приходится или принуждать приказом, или обещать квартиры в Москве, или орать на них и иногда даже бить. Нет никакой речи о том, что ликвидаторы, героически и ДОБРОВОЛЬНО шедшие на верную гибель, думали о будущем страны, семьи, детей и всего человечества (ядерный пепел мог «преобразить» пол-Европы).

Собственно, продюсеры и не скрывали задачи, открыто признавая это в интервью: фильм, стремящийся к правдоподобию, показывает насквозь фальшивую и прогнившую советскую систему с плохими врачами и профессорами, которая безбожно эксплуатирует людей и отнимает у них свободу. Даже в эвакуацию советских граждан везут не так: «Нас везут, как скот, неизвестно куда. Хватит врать!!». Такой вот получился «ответ HBO». Роднянский называет аварию на ЧАЭС «классическим генетическим факапом системы» (от fuck up — «провал», «фиаско», «косяк»). Козловский идет дальше.

— Как можно было заставлять [несчастных советских людей] строить [Чернобыльскую атомную] станцию к какому-то конкретному сроку? — удивляется режиссер и актер. - Четвертый или пятый энергоблок — к такому-то году. Плановая экономика несет чудовищные издержки, когда начинают пренебрегать базовыми и святыми вещами: безопасностью. Все построено на желании получить премию, выслужиться. Вся [советская] система построена на тотальной лжи, которая проявляется во всех сферах и на каждом этапе. В Чернобыле была система государственной лжи. И герои у нас — поневоле. Самое безопасное место в стране, где они могут поговорить, — под ядерным реактором.

Напомним слоган американского «Чернобыля», от которого так усиленно открещивался Данила Козловский: What is the coast of lies? («Какова цена лжи?»).

Проходя сцену за сценой и тыкая сценаристов Алексея Казакова («Горько!», «СуперБобровы») и Елену Иванову с режиссером носом в постыдные враки, Badcomedian, в числе прочего, пеняет создателям на то, что они не удосужились посмотреть доступную в интернете хронику, почитать книги со свидетельствами ликвидаторов и разбором ученых, научные статьи и даже опыт других подобных катастроф, случавшихся за пределами СССР — в Швейцарии, США и Японии. Там, где жуткий и кровавый совок не успел отравить жизнь людям.

Апофеозом адаптации Чернобыля стал эпизод, в котором герой Козловского пытается мотивировать одного из ликвидаторов на подвиг.

- Ты думаешь, я не боюсь? - спрашивает он героя. - Ты думаешь, Юра Гагарин не боялся? Да нам просто не показали, как он там в скафандре обоссался.

Ну, в общем-то вот.

Первый человек в космосе, согласно сценарию «Чернобыля» Козловского, просто «обоссался». От страха. Однако нам этого «не показали». Закроем глаза на допустимость художественного вымысла и гиперболы. Просто зачем это? Для чего так? Badcomedian показывает отрывок интервью Гагарина каналу BBC, где он рассказывает про то, как спокоен был во время полета.

Дальше — больше. Мотивационная речь продолжается.

- Знаешь, сколько у Гагарин женщин было?

- Нет.

- А вот больше, чем у тебя. Мы с тобой, как дело сделаем, нас повезут по Красной площади, как Королева с Гагариным.

Это про мальчика из деревни Клушино, который сразу после школы пошел в техникум, вступил в ДОСААФ, начал летать, служил в армии, потом в истребительном полку, то есть, собственно, по клубам, как Данила Козловский, не ходил (исключение — аэроклубы) и женился в 23 года на Валентиной Горячевой, сотрудницей медицинского аппарата при Центре управления полетами, в 1957 году за четыре года до полета в космос. Это был первый и последний раз, когда Гагарин вступил в брак.

Но разве ж это имеет значение, когда надо дать ответ HBO?

Badcomedian обвинил режиссера и продюсеров в паразитировании на популярном американском «Чернобыле» и судьбах людей, переживших трагедию.

Видимо, в понимании Козловского, именно так должен выглядеть фильм про Советский Союз, спасший мир от глобальной катастрофы, с упоминанием Юрия Гагарина, который «обоссался» от страха.

16 сентября на церемонии вручения премии GQ «за новый взгляд на катастрофу» Данила Козловский получил статуэтку как «Режиссер года».

