Коронавирус впервые передался домашнему хорьку. Ветеринар ответил, есть ли угроза для человека

Домашние хорьки, как люди, могут заболеть коронавирусом. Фото: Алексей ФОКИН

«Лаборатория национальной ветеринарной службы (NVSL) министерства сельского хозяйства США (USDA) сегодня объявили о подтверждении SARS-CoV-2… у домашнего хорька во Флориде. Это первый домашний хорек с подтвержденным вирусом SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах». Новость со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов пересказали многие СМИ. Хорек чихает и кашляет, его лечат. Заразился, как предполагают, от человека, но подробностей нет.

Пару недель назад такой же молнией пролетело по Интернету сообщение о вспышке в центре разведения бобров при Департаменте окружающей среды Улан-Батора: семеро зверьков заболели – те же кашель, насморк, а двое умерли. Анализы подтвердили, что причина – дельта-штамм. В Монголии это первый случай среди животных.

А до этого в Дании с перепугу истребили все поголовье норок на зверофермах, когда обнаружили там зверьков, инфицированных мутировавшим штаммом вируса. Этот же штамм выявили также у 12 человек, и – полетели звериные головы… Потом, правда, жестокую меру признали неоправданной и ошибочной.

Мнение Всемирной организации здравоохранения по поводу цепочки передачи заразы известно: COVID-19 распространяется от человека к человеку. Вирус не передается через укусы комаров, его не переносят домашние мухи. Есть подтвержденные факты заражения нескольких собак и кошек, находившихся в контакте с инфицированными хозяевами. Однако люди от домашних животных коронавирусом не заражались. Лабораторно подтвердилась восприимчивость к инфекции пушных зверьков, в частности, хорьков. А также то, что пушистики могут передавать заразу сородичам внутри вида. Но до случая во Флориде заболевшие домашние хорьки не попадались.

- Сергей Владимирович, эта история добавила знаний об опасном вирусе? Сейчас всплеск заболеваемости среди людей, рекордные цифры смертности, обстановка очень тревожная. Есть ли повод бояться заражения от домашних любимцев? - спрашиваем заслуженного ветврача России президента Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергея Середу.

- На сегодняшний день нет никаких доказательств того, что человек может заразиться от животного. Газеты могут писать что угодно, но я не видел научных статей, которые бы это подтверждали. По поводу хорька. Не знаю, где проводили исследования, какой метод использовали и так далее. Но даже если хорек действительно заболел коронавирусом, это не доказывает, что есть опасность заражения для человека.

- Известны ли новые случаи заболевания коронавирусом домашних животных в России? Все знают про двух кошек – из Москвы и Тюмени, может, еще кто-то добавился?

- Этих бедных кошек муссируют, хотя непонятно, что с ними было на самом деле. Данных нет, а все остальное коммерческие домыслы.

- У нас разработали вакцину для животных «Карнивак-Ков» - есть на нее спрос?

- У меня нет данных по этому поводу, и я не знаю клиник, которые бы вакцинировали ею животных.

- Вроде бы можно самому покупать эту вакцину и потом привозить питомца в клинику на прививку…

- Я категорически против того, чтобы владельцы животных сами покупали вакцины, какие бы то ни было. Их должны покупать только специалисты, которые имеют на это право.

- Что посоветуете владельцам хорьков, собак, кошек и других домашних животных в плане защиты от коронавируса?

- Соблюдать элементарные правила личной гигиены, дезинфицировать руки после общения с другими людьми и животными – все. Больше ничего не надо.