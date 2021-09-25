Победители «Кинотавра-2021»: Чулпан Хаматова назвала дочь Сергея Бодрова-мл. лучшей актрисой фестиваля

Одну из главных ролей в фильме "Море волнуется раз" исполнила Ольга Бодрова. Фото: кадр из фильма.

По общему мнению, программа «Кинотавра»-2021 была одной из самых сильных за последние лет пятнадцать. Жюри под руководством Чулпан Хаматовой ответило на это максимально неадекватным образом: главный приз присудили фильму Николая Хомерики «Море волнуется раз», одному из самых беспомощных в конкурсе. Его герои, парень и девушка, сбегают от суетного мира в лесную глушь и живут в плохо убранном домике, причем девушке периодически снятся кошмары, в которых на Москву надвигается огромная волна (примерно как в «Далекой Радуге» Стругацких). По соседству живет немолодая пара (Юлия Ауг и Андрей Смоляков), которая является (или не является) теми же героями, только в пожилом возрасте. Где разворачивается действие? Что здесь сон, а что явь? Кто в этой картине реален, а кто не очень? Вот лишь приблизительный список вопросов, которыми будут мучиться немногие зрители картины.

Это тот самый лютый и претенциозный, медленный и беспощадный артхаус, из-за которого обычные люди боятся авторского кино как огня. В интервью Николай Хомерики рассказывал, что ему «хотелось снять что-то душевное», «копнуть глубже в отношения мужчины и женщины», называл в качестве ориентиров Тарковского и Сокурова. Все это, конечно, безумно трогательно, но мы имеем дело не с намерениями, а с результатом — и он идеально укладывается в знаменитую издевательскую формулировку из советской программы «Веселые ребята»: «О чем этот фильм? Да ни о чем!»

Герои фильма "Море волнуется раз", парень и девушка, сбегают от суетного мира в лесную глушь Фото: кадр из фильма.

Жюри посчитало, что одного приза картине мало — и выдало награду еще и исполнительнице главной роли, Ольге Бодровой. Она, конечно, замечательная девушка, и играет совсем неплохо, особенно для дебюта в большом кино. Но в конкурсе, скажем честно, хватало и более выдающихся работ: взять хоть огненную Тинатин Далакишвили в «Медее», Агриппину Стеклову в «Дне мертвых» или ту же Юлию Ауг в «Общаге». Конечно, хочется пожелать Ольге творческих удач (а они, скорее всего, будут), но эта награда явно выписана авансом. И невольно закрадывается подозрение, что, по сути, Бодрову наградили за отчество, за то, что она — дочь национального героя России, всеми любимого Сергея Бодрова-мл. (не сыграло ли ключевую роль то, что «Кинотавр» начался с документального фильма, посвященного его памяти?)

С остальными наградами чуть полегче. Многие думали, что приз за лучшую работу актера достанется Юрию Борисову, сыгравшему сразу в трех конкурсных и двух внеконкурсных картинах. Однако наградили его партнера по фильму «Подельники» Павла Деревянко. Это справедливо: он играет изумительно, в очередной раз доказывая, что ему подвластны не только комедийные, но и серьезные, мрачные, трагические роли. Другой вопрос, что «Подельники», блестящий дебют документалиста Евгения Григорьева в игровом кино, явно заслуживал большего внимания жюри.

То же самое касается самого яркого фильма программы - «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Он с легкостью победил в зрительском голосовании, устроенном на фестивале «Кинопоиском», но официально удостоился лишь приза за лучший сценарий. «Нуучча» - снятая Владимиром Мункуевым в Якутии трагедия о ссыльном русском, в конце XIX века губящем семью «туземцев», в юрту которых его поселили — получила приз за режиссуру. «Медея» Александра Зельдовича — приз за музыку. Вроде никто не ушел обиженным — но, поверьте, все перечисленные картины были достойны главного приза куда больше, чем «Море волнуется раз».

ДРУГИЕ ПРИЗЫ

* Специальный диплом жюри - «Герда» Натальи Кудряшовой

* Приз за лучшую операторскую работу - «Молоко птицы»

* Приз имени Даниила Дондурея за лучший дебют - «Общага» Романа Васьянова