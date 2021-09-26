Печенье, жареные игуаны и холодная козлятина: Чем предпочитают питаться самые богатые люди мира

Джефф Безос в течение многих лет на завтрак ел только печенье. Причем поглощал его целыми пачками Фото: REUTERS

Еда не может сделать вас успешнее или богаче, но вполне способна поддержать или наоборот подорвать ваше здоровье. Считается, что богатые люди питаются правильно ну, или как минимум, хорошо – на самом деле это далеко не всегда верно.

Например, богатейший человек мира Джефф Безос в течение многих лет на завтрак ел только печенье. Причем поглощал его целыми пачками. Особенно любил Безос печенье Pillsbury.

– Я разогревал духовку, доставал противень, открывал банку с готовым тестом Pillsbury, выкладывал дольки на намазанный маслом противень и съедал все получившееся. И при этом был совершенно тощим, – рассказал основатель Amazon.

Однажды его бывшая супруга Маккензи Скотт не выдержала и спросила мужа, понимает ли он, из чего сделана его любимая еда? Она объявила печенькам войну и выиграла ее. А вот после развода Безос вновь вспомнил, что он сладкоежка и установил в доме автомат с мороженым, сообщает Daily Star.

Кроме того, он нередко шокировал окружающих своими гастрономическими предпочтениями, а однажды за ужином в клубе миллиардеров съел жареную игуану.

Основатель и гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что когда-то очень жалел времени на еду и поэтому буквально заглатывал пищу в течение пяти минут. А еще он по молодости вполне сознательно выделял себе на еду не больше одного доллара в день, а его меню состояло в основном из хот-догов, пасты и апельсинов.

- Если бы я мог не есть, чтобы больше работать, я бы не ел вообще, – писал Маск в своей книге.

Впрочем, с возрастом у Маска проснулась любовь к гастрономическим изыскам, и он не раз говорил журналистам, что готов к более короткой жизни при наличии вкусной еды.

В жизни основателя Facebook Марка Цукерберга был период, когда он питался лишь мясом животных, убитых собственноручно. Попавший в то время на обед к Цукербергу гендиректор Twitter Джек Дорси до сих пор с содроганием вспоминает холодную козлятину, которую предложил ему хозяин дома.

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