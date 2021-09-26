Супружеская пара скончалась в Зубово после заготовки грибов

У следователей появилась предварительная версия смерти супругов - отравление грибами Фото: Евгения ГУСЕВА

В подмосковном Зубово следователи выясняют обстоятельства и причины смерти супружеской пары. Их тела были обнаружены 25 сентября в квартире. Внешних признаков насильственной смерти нет.

- Следственным отделом организована проверка по факту обнаружения тела мужчины 1963 года рождения и его супруги 1967 года рождения без внешних признаков насильственной смерти, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Мужчина накануне ходил в лес за грибами, принес полные ведра. На следующий день супруга стала готовить дары природы — белые, подосиновики, подберезовики. А еще через день ближе к вечеру 57-летний мужчина и его 53-летняя супруга были мертвы. У следователей появилась предварительная версия смерти супругов - отравление грибами.

- Дочка рассказала, что приходила к родителям и видела, что они готовят грибы. Сама пробовать не стала, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Следователи уже осмотрели квартиру, изъяли кастрюли и банки с грибами и иными неустановленными жидкостями. Соседи говорят, что супруги были опытными грибниками и часто видели их возвращающихся из леса с полными ведрами.

- Назначены судебно-медицинские и химические экспертизы, опрошены родственники погибших, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

Есть мнение

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Сейчас в Подмосковье грибной сезон, тем более и дожди хорошо способствуют. Можно собрать и маслята, и опята, и подберезовики, и белые грибы. Спутать съедобные грибы с бледной поганкой, конечно, сложно. Хотя и бывают случаи, что путают их с зеленой сыроежкой. Но все же у поганки на ножке есть характерное колечко, да и выглядит она все же противно. Но достаточно, чтобы кусочек такого гриба попал в корзину со съедобными грибами и все. Ложного опенка только дилетанты спутают с обычным. К тому же важно, как приготовить грибы. Даже если они съедобные, но их неправильно приготовить или долго хранить в холодильнике. Ведь отравиться можно даже свинушками, которые многие употребляют и доказывают, что они годны для еды. Отравиться можно и белыми грибами, если они старые или пролежали несколько дней в холодильнике — грибы все таки накапливают токсины. Еще один факт — пошел свежак, а люди сейчас достают прошлогоднюю консервацию. Под крышками без кислорода грибы начинают портиться — споры находят благоприятные условия и начинает накапливаться ботулотоксин — ядовитый токсин, который вызывает отравление.

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