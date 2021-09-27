Не больше канистры в одни руки: В Великобритании закончился бензин

Энергетический кризис в Британии обернулся дефицитом топлива на АЗС. Фото: REUTERS

Энергетический коллапс потихоньку добрался и до старой доброй Англии. То, что раньше могло привидеться только в Венесуэле, произошло на Туманном Альбионе - в стране возник дефицит бензина.

Как пишет BBC, большая часть из 8 тысяч АЗС Соединенного королевства испытывает проблемы с топливом. В частности, треть заправок второго по величине местного поставщика «Бритиш Петролеум» рапортует о нехватке бензина, в компании говорят о «чрезвычайно возросшем спросе». В то же время большинство из 1200 АЗС корпорации пока открыты и работают, правда «у 30% заправок нет в наличии всех типов бензина». При этом очевидцы сообщают об очередях из желающих залить топливо, в некоторых случаях ожидание может составить несколько часов.

Очередь у автозаправочной станции в Великобритании. Фото: REUTERS

Помимо «Бритиш Петролеум» о трудностях отрапортовали и другие владельцы заправок. EG Group заявила, что ограничивает объем отпускаемого одному покупателя бензина объемом стоимостью в 30 фунтов ($41 доллар). А из 5500 независимых АЗС две трети испытывают жесткий дефицит.

Как пишет Daily Mail, проблемы с топливом уже привели к тому, что многие врачи и медсестры не могут добраться до больниц, а школы планируют вернуться в онлайн, хотя всего несколько недель прошло с того момента, как правительство ослабить коронавирусные ограничения.

Например, одно из учебных заведений написало родителям: «Нынешний топливный кризис может нарушить школьную неделю. Может оказаться, что ученики и учителя просто не имеют возможности доехать до школы. Не исключены также проблемы с организацией питания. Определенно, у нас нет желания возвращаться опять в онлайн сразу после возобновления нормальных уроков, но мы не можем исключать и такого варианта».

В сети уже рассказывают, что некоторые отчаявшиеся автолюбители буквально преследуют бензовозы, обкладывая матом дальнобойщиков.

Власти утверждают, что причин для паники нет, и скоро бензин подведут на все АЗС.

- У нас полно топлива, дефицита бензина в стране нет, - заявил министр транспорта королевства Грант Шаппс, призвав воздержаться от закупок впрок.

Сами нефтяники согласны с тем, что бензин в Великобритании есть, правда считают, что дефицит будет ликвидировать не так-то просто. Компании не могут найти достаточное число водителей бензовозов для транспортировки горючего. При этом тот же Шаппс заявил о возможности привлечения военных к доставке бензина, что уже само по себе говорит о том, что ситуация в стране не рядовая.

Одновременно с этим министр сообщил о планах ослабить визовые ограничения для иммигрантов-дальнобойщиков, о чем нефтяники просили все последние недели. Таким образом 5500 водителей получат разрешение на работу до Рождества. А самим подданным Елизаветы II власти упростят процедуру получения прав на фуры и бензовозы, а также планируют разослать один миллион писем счастья бывший дальнобойщикам с просьбой вернуться в отрасль.

Сейчас, по данным Ассоциации автомобильных грузоперевозок, в Соединенном королевстве есть потребность в 100 тысячах водителей большегрузных автомобилей. Многие винят в этом выход страны из ЕС, в результате которого возник дефицит профессиональных шоферов, ведь за год страна потеряла 72 тысячи шоферов большегрузов, в основном из-за их отъезда в Евросоюз.