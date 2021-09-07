Игорь Николаев раздавлен страшным горем

Музыкант не скрывает своей боли Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Николаев скорбит по близкому другу. Сценограф Бориса Краснова, в свое время занимавшийся постановкой "Рождественских встреч" Аллы Пугачевой, умер в хосписе. Борис Аркадьевич попал туда после инсульта.

Игорь Николаев сообщил о тяжелой утрате. Композитор буквально убит горем из-за смерти 60-летнего Бориса Краснова.

"Яркая, уникальная творческая личность. Художник. Сценограф. Весельчак и балагур. Обнаженные нервы и душа. Прощай, Боря!.. Листаю его книгу с автографом: «Игоряшке Николашке с любовью. Твой друг». Вспоминаю…", - поделился певец в блоге. Он разместил совместный снимок с товарищем.

Напомним, Борис Краснов тяжело болел. Сценографа сразил инсульт. Его лечение контролировала сама Алла Пугачева, которая нашла для друга лучших врачей. Постановщик отправился в Швейцарию, где ему провели операцию на мозге.

Весной 2021 году у Бориса случился новый удар. Краснов вновь оказался в клинике в тяжелом состоянии. Он был прикован к постели, впал в кому. Потом его из Боткинской больницы перевезли в хоспис.

Финансово Краснова и его семью поддерживали звездные друзья. Адвокат Александр Добровинский сообщал, что у Бориса отказала правая сторона тела, мозг был поражен на 85%.