Эксперты объяснили, как скажется на оценках ограничение количества контрольных работ

Президент призвал ограничить количество контрольных работ в школах России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владимир Путин своими поручениями в сфере образования задел за живое большинство семей в России. Новость о том, что президент призвал ограничить количество контрольных работ самых разных уровней и мастей, откликнулась и тем, кто преподает в школе, и тем, кто отправляет туда ежедневно своих детей. Радость школьников каждый может представить себе. Но если серьезно: как скажется на качестве их обучения снижение количества контрольных работ, ограничение объемов домашки? Мы опросили экспертов.

Поэтому из школ и бегут на семейное обучение...

Амет Володарский, омбудсмен в сфере образования, руководитель Экзаменационного центра Кембриджского Университета в России, член комиссии по образованию РАН:

- По сути дела, президент вообще не должен был бы заниматься теми вещами в образовании, которыми он сейчас занимается. Просто сейчас уже настолько экспертное сообщество и родительское не могут достучаться до профессионального, учительского, что дело выходит напрямую на самый верх. Уверен: Рособрнадзор должен превратиться в Рособрконсалтинг и заниматься вместе с профессиональным сообществом созданием механизмов стратегического развития образования. То есть, через систему своих представителей в регионах создавать пункты совместной работы с образовательными организациями.

Ведь качество образования – это не количество контрольных работ. Это наполнение курса. Вот что главное.

А у нас с первого по одиннадцатый класс детей готовят к ЕГЭ, а не преподают им знания. Именно поэтому мы сегодня видим ежегодный отток из классического школьного образования – на 10 – 15 процентов ежегодно – в семейную форму обучения. И ребята, которые учатся дома, при том, что у них относительно свободный график получения знаний и они не привязаны к уроку, показывают результаты не хуже, чем те, кто выходят из общеобразовательных школ, кто сидят в классе по 40 человек и им рассказывают в очередной раз, как правильно поставить галочку в тесте.

Ученики перед началом ЕГЭ по информатике в школе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уменьшение проверок не снизит успеваемость, а может даже повысить

Евгений Исаев, профессор кафедры «Педагогическая психология им. профессора В.А. Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор психологических наук:

- В психолого-педагогической науке умение контролировать и оценивать свои учебные действия считаются важными навыками самого обучающегося. С этой точки зрения, частые контрольные и проверочные работы, – это внешний контроль учебных результатов, здесь субъектом контроля и оценки выступает не сам ученик, а взрослый – педагог или родитель. И чем меньше такого внешнего контроля, тем в большей степени ребенок будет опираться на самоконтроль и на самооценку результатов обучения. Не говоря уж о том, что прежде чем контролировать учебные результаты школьников, надо научить их добиваться этих результатов, научить их учиться. Так что уменьшение контрольно-проверочных заданий не приведет к снижению качества образования. А при организации педагогом самостоятельной, творческой учебной деятельности школьников будет еще и способствовать повышению их интереса к обучению и повысит успеваемость.

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