МарьИванна, вас к доске!

Самые талантливые из педагогов понимают: перегрузка учеников контролем и домашними заданиями ни к чему хорошему не ведет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мой сын в этом году пошел к пятый класс. Все эти годы я слышу от образовательных чиновников самого разного (но чаще высокого) ранга «количество контрольных нужно сокращать»! Нужно, кто ж поспорит. Даже в началке у Арсения каждый день было по 2-3 проверочных работы. Большинство из них на 10-15 минут, но каждый день! Бывало, что после сложных тем (особенно не удавалась ребятам математика) педагог выставляла двойки половине класса. Думаете, посыпала голову пеплом, собиралась уходить из профессии, раз не может научить? Нет, она писала гневные письма в родительский чат "Дети показали очень плохие знания, разбирайте с ними домашнее задание, завтра дам еще одну контрольную по этой теме, чтобы понять, как они усвоили"... То есть, вы, папы - мамы, научите своих лоботрясов, а я это проконтролирую.

И это - не выверт конкретного педагога, это вполне сложившаяся система оказания нам педагогических услуг. Термин, который учителя страшно не любят. Но как еще можно назвать их работу? Дочь моего коллеги учится в старших классах совершенно другой школы. Хорошо учится, не умеет забить, отнестись спустя рукава. Родители в ужасе - каждый день какая-нибудь самостоятельная или контрольная, к которой девочка усердно готовится. «По всему разделу, там 60 страниц в учебнике перечитать! И по другим предметам задания никто не отменял!»

Самые талантливые из педагогов понимают: перегрузка учеников контролем и домашними заданиями ни к чему хорошему не ведет: послушные и старательные просиживают над учебниками часы, теряя зрение и здоровье, доводя себя до нервных срывов. А другие ребята, те, что побойчее, просто забивают на все эти задания еще с первого класса - все равно всё не переделать.

Учитель года-2018 Алихан Динаев рассказывал в интервью моему коллеге Александру Милкусу, что огромных трудов стоило ему в своем коллективе убедить учителей-предметников договариваться об объемах домашних заданий и графике проверочных работ, чтобы не заваливать школьников зубрежкой. Каждый педагог тянул одеяло на себя: «Какое мне дело, что 10Б «Войну и мир» к понедельнику прочитать надо? Мне платят, чтобы я биологию с ними проходила!»

Рособрнадзор, который, как понятно из названия, контролирует в нашей стране качество обучения, мониторил этот вопрос. В результате проверки учебных программ 7 класса (обратите внимание - даже не выпускного!) факты вскрылись вопиющие: количество контрольных, проверочных, самостоятельных и т.п. работ в среднем составляло 14 - 18,6% от общего числа запланированных уроков. То есть пятая - шестая часть всего отведенного на освоение предмета времени...

Так что я, как мать и как редактор отдела образования только рада тому, что количество «диагностических» работ, а также домашних заданий посчитали и решили загнать в какие-то адекватные рамки. Чтобы не получалось так, что 30-летние родители работают на работе по восемь часов, а их первоклашки - 4-5 часов в школе на уроках и обязательной внеурочке, и дома еще часа четыре корпят над выведением палочек и крючков под нужным наклоном, составлении докладов и решением бесчисленных примеров...

Только женщина я уже опытная, хлебнувшая нашей педагогики. Думаю, МарьИванны так просто не сдадутся. Ведь, например, Всероссийские проверочные работы (ВПР) задуманные в помощь педагогу и администрации школ, чтобы они видели слабые места образования и понимали, куда именно нужно направить максимум усилий, стали настоящим жупелом. По стандартам их проводят первый раз в четвертом классе. Но начиная с первого учителя промывают родителям мозги «Думайте, как будете сдавать ВПР!» (мол, не успеваете - нанимайте репетиторов) и проводят «фальш-ВПР» ежегодно, «для тренировки», посвящая натаскиванию на типовые задания работ и урочное время, и внеурочку.

У нас ведь домашка у первоклашек тоже по стандартам отсутствует. Ну так МарьИвановны напирают: «Я задаю не домашку, а задания для закрепления материала! Делать их по желанию. Но тех, у кого нет желания, сразу видно - вам на образование своих детей плевать!»

Так и с контрольными. Их переименуют в «15-минутки самоконтроля» и будут проводить по-прежнему. Хотелось бы ошибиться. Пусть моему прогнозу поставят «два» за точность. Пусть МарьИванна вернется к доске, чтобы не контролировать как родители вложились в обучение своих деточек, а объяснять и закреплять новый материал. Но... посмотрим.

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