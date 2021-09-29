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29 сентября 2021 13:20

Григорий Явлинский ответил KP.ru: Операция на сердце прошла успешно

Лидер «Яблока» попал в больницу, ему пришлось сделать пластику стенок артерий и сосудов
Владимир ВОРСОБИНВладимир ВОРСОБИН
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Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, доставленный в одну из московских больниц, перенёс операцию на сердце.

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, доставленный в одну из московских больниц, перенёс операцию на сердце.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, доставленный в одну из московских больниц, перенёс операцию на сердце. Ему сделали абляцию (пластику стенок артерий и сосудов).

На пожелания от KP.ru скорейшего выздоровления Явлинский ответил:

"Друзья, большое спасибо за поддержку, добрые слова и пожелания выздоровления, которые я от вас получаю последние дни. Вчера мне сделали операцию в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Некоторое время (надеюсь, не долго!) буду оставаться в больнице под присмотром врачей. До скорого! Ваш Григорий Явлинский"

Напомним, что лидер «Яблоко» стало плохо в минувшие выходные. На прошедших выборах его партия получила катастрофический результат, набрав чуть больше 1 процента. Впрочем, по словам депутата Мосгордумы от «Яблока» Сергея Митрохина, болезнь Явлинского не связана с выборами, так как проблемы с сердцем у политика были и раньше.

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