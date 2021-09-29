Лариса Гузеева вышла на связь из Коммунарки: «Я заболела этой гадостью. Мне страшно»

У Ларисы Гузеевой коронавирусная пневмония. Температура держится 37,5. Фото: кадр программы «Давай поженимся»

62-летняя Лариса Гузеева третий день проходит лечение от коронавирусной пневмонии в стационаре. Артистку госпитализировали в ночь на понедельник из дома в московскую клиническую больницу №40. В Коммунарке Гузееву обследовали и диагностировали коронавирус. При этом поражение легких у Ларисы Андреевны незначительное. Тревогу артистка начала бить после того, как в минувшие выходные вернулась домой из Крыма. На курорте Гузеева отдыхала, купалась и проходила курс оздоровительных и детокс процедур в частной клинике. Прилетев домой, артистка почувствовала недомогание – у нее была температура (37,5) и кашель. Домашний экспресс-тест на коронавирус показал положительный результат, поэтому Гузеева обратилась к врачам.

В среду 29 сентября Лариса Гузеева на своей страничке в инстаграме опубликовала сообщение для поклонников: «Всегда считала, что здоровье – это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали: что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание».

На этой неделе Лариса Андреевна хвасталась, что купается в «ледяной водичке». Она отдыхала в Алуште. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Коллеги и поклонники тут же поспешили поддержать любимую артистку: многие написали, что тоже переболели и уже на работе, а значит и с актрисой все будет хорошо. Гузеева переносит болезнь тяжело, однако у нее нет обширного поражения легких и высокой температуры, а значит большие шансы, что уже скоро звезда поправиться. Многих интересует вопрос: делала ли Гузеева прививку. Сама звезда оставляет его без ответа. Лариса Андреевна последнее время активно путешествовала, много работала – снималась не только на ТВ, но и в кино. Коллеги, которые недавно работали с Ларисой Андреевной почему-то считают, что она не вакцинировалась. Ближайшая подруга Гузеевой – актриса Лариса Удовиченко не захотела отвечать на этот вопрос, но сама сделала прививку от коронавируса сразу же, как это стало возможным — чтобы иметь возможность летом путешествовать и участвовать в фестивалях. И на фестивали, и в отпуск в Болгарию Гузеева и Удовиченко ездили вместе. Можно предположить, что если Лариса Гузеева и вакцинировалась, то еще в начале года – тогда у нее начинался новый телепроект.

Сейчас в телеэфире идут выпуски «Давай поженимся!» записанные в начале сентября – этот проект снимают за несколько дней на месяц вперед. Ведущие в сентябре с экранов обещают: «Мы вакцинируем любовью». Съемки в октябре перенесли. Поклонники ждут скорейшего выздоровления актрисы Ларисы Гузеевой.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Находящаяся в тяжелом состоянии Лариса Гузеева отказалась от процедуры переливания плазмы от донора, переболевшего ковидом

Врачи рекомендовали народной артистке процедуру переливания, однако Гузеева отказалась (подробности)