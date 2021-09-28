«Состояние стабильное. Прививку не делала»: друзья Ларисы Гузеевой молятся о ее выздоровлении

Лариса Гузеева проходит лечение в больнице. Фото: кадр программы «Давай поженимся». Первый канал

62-летняя Лариса Гузеева заболела после поездки на курорт. Лариса Андреевна по бартеру отдохнула в частной клинике, где за несколько дней прошла курс оздоровительных и детокс процедур. Гузеева отрекламировала клинику, где худела и оздоравливалась. В минувшие выходные ведущая программы «Давай поженимся» прилетела из Крыма домой в Москву, а вскоре почувствовала недомогание. У артистки поднялась температура, болела поясница – дома Лариса Андреевна провела экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат. Гузееву госпитализировали в клиническую больницу №40. В больнице в Коммунарке Гузеевой сразу сделали КТ (компьютерную томографию) и провели тест на коронавирус – легкие чистые, коронавирус выявлен не был.

Однако, вскоре появилась информация о том, что в ходе дополнительного обследования у Ларисы Гузеевой диагностировали коронавирус. Коллеги и друзья Ларисы Андреевны детали ее госпитализации не сообщают – артистка строжайшим образом запретила это своему окружению. По номеру телефона самой звезды ответили, что она здорова, коронавируса нет – но, судя по голосу, отвечала не сама Гузеева.

Лариса Андреевна проходит лечение в больнице. Коллега артистки рассказала kp.ru: «Подробностей не знаем. Но нам передали, что состояние у Лары стабильное, средней тяжести, ей проводят все необходимое в этих случаях лечение. Все спрашивают была ли у нее прививка от ковида – не было, во всяком случае нам об этом ничего не известно».

Дочь звезды Леля с утра с подругой сходила в храм, подруги Гузеевой тоже молятся о ее скорейшем выздоровлении. Лариса Гузеева всю пандемию вела активный образ жизни – снималась на ТВ, в кино, много путешествовала. А заболела она после недавней поездки в Крым – за несколько дней случилась огромная нагрузка на организм из комплекса оздоровительных и детокс процедур, купание на море в прохладной воде (температура в Алуште плюс девятнадцать градусов), смена климата. Заразиться звезда могла или на отдыхе, или в дороге – этого теперь не узнать. Поклонники и коллеги желают Ларисе Андреевне скорейшего выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Друзья переживают за Гузееву: «Оператор «Давай поженимся» умер от коронавируса. Но у Ларисы другой диагноз!»

Артистка проходит обследование под контролем врачей (подробно)