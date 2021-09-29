Подробности о состоянии тяжелобольной Гузеевой: "Голодала либо сидела на бессолевой диете"

Актриса за три дня надеялась похудеть Фото: СОЦСЕТИ

Лариса Гузеева спустя три дня после госпитализации обратилась к поклонникам. Артистка сообщила, что ей страшно. Лариса Андреевна попросила не докучать ей звонками. Меж тем диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предположила, как коронавирусная инфекция может сказаться на последующем здоровье звезды.

Лариса Гузеева, как известно, до госпитализации в Коммунарку несколько дней находилась в спецклинике. Ведущая писала, что надеется "обнулиться" и "переформатироваться".

"Вероятно, Лариса планировала голодать. Потому что за три дня на лечебном питании невозможно похудеть. То есть актриса либо голодала, либо сидела на бессолевой диете, которая могла спровоцировать на фоне ковидной инфекции осложнения", - полагает доктор медицинских наук Марият Мухина.

Диетолог напомнила, что коронавирус бьет по слабым местам в организме. "У одних пациентов он задевает легкие, у других сердце, а у кого-то воспаление почечной ткани. Это очень нехорошая ситуация, на самом деле. Главное, чтобы еще не подключились какие-либо другие осложнения. Самое страшное - острая почечная недостаточность", - отметила врач.

Она предположила, почему Гузеева подцепила заразу. "Стрессовая ситуация могла возникнуть при перелете, акклиматизации. Любой полет - это всегда сгущение крови. Возвращаясь к похудению Ларисы и ее цели сбросить лишнее - надеюсь, что она не на сухом голодании была, которое еще больше способно сгустить кровь. Потому что за три дня она надеялась похудеть - это, конечно, нонсенс, это нереально", - цитирует специалиста сайт mk.ru.

Стоит отметить, что сухое голодание относится к категории самых сложных и одновременно экстремальных методов похудения. Оно подразумевает полный отказ от продуктов питания и жидкости в течение 36 часов.