«Слишком красивая» переводчица Путина, отвлекавшая на переговорах Трампа, не впечатлила Обаму

Переводчица Дарья Боярская работает в МИДе и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Каждый уважающий себя сотрудник Белого дома должен издать книгу. В США это фактически традиция. А уж если ты работала пресс-секретарем у самого Дональда Трампа, как Стефани Гришэм, твой опус почти наверняка будет бестселлером.

Книга Гришэм «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» еще не вышла из печати, но уже появляются интересные фрагменты из нее. Таковы законы издательского рынка — нужно подогреть интерес публике к новинке. И что же подойдет лучше, чем история о взаимоотношениях Дональда Трампа с Россией.

Пока нам доступны только воспоминания Гришэм о переговорах ее босса с Владимиром Путиным в Японии в 2019 году. Впрочем, все внимание делегации захватил не российский лидер, а его переводчица.

«Когда началась встреча, Фиона Хилл [тогда — руководитель аппарата Трампа] наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина. Это была привлекательная брюнетка с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой», - пишет Гришэм.

И делает вывод: напротив Трампа русские специально усадили красотку-переводчицу, чтобы мысли президента США были далеки от геополитики.

Дарья Боярская на переговорах Путина и Трампа в Осаке, 2019 год. Фото: kremlin.ru

- Переводчиков предоставляет Министерство иностранных дел по заявкам администрации президента, - пояснил пресс-секретарь первого лица Дмитрий Песков.

В МИДе же над обвинениями Стефани Гришэм откровенно посмеиваются:

- Теперь мы хотя бы точно знаем, о чем думают члены американской делегации во время переговоров. Хотя их можно понять, если учесть десятилетия экспериментов с феминизмом и гендером.

На тех переговорах с российским президентом работала 36-летняя Дарья Боярская. Родом она из Калининграда, училась в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, а потом пошла в только что открывшуюся тогда Петербургскую высшую школу перевода. Теперь Дарья работает в МИДе и Парламентской ассамблее ОБСЕ, переводит не только с английского, но и с немецкого.

Переговоры в японской Осаке продлились полтора часа. По их итогам не было принято каких-то громких решений, обсуждались давние вопросы: ситуации в Иране, Сирии, ну Украине, а также контроль за вооружениями. Владимир Путин пригласил американского коллегу на Парад Победы в Москву, но тот в итоге не приехал. Наверно, Мелания запретила, ведь в Москве Дональда могла снова встретить та самая переводчица.

Переводчица Дарья Боярская. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несмотря на то, что журналисты быстро отыскали довольно откровенные фотографии девушки (да и как такую красоту прятать), сама Дарья оказалась человеком непубличным. По крайней мере на просьбы о разговоре с корреспондентом KP.ru не согласилась. А ведь намерения у нас самые чистые, не то что у Трампа...

Кстати, переговоры с тогдашним хозяином Белого дома далеко не дебют Дарьи в синхронном переводе на высшем уровне. До этого она почти 10 лет сопровождала в зарубежных поездках министра иностранных дел Сергея Лаврова, да и с Владимиром Путиным работала. Например, она обслуживала одну из встреч российского лидера с Бараком Обамой. Его команда «освободилась» от госслужбы на 4 года раньше, чем люди Трампа, но никто не подозревал Кремль в использовании такого секретного оружия как симпатичная переводчица. И это при всей нелюбви демократов к русским! Может, в команде Обамы просто не нашлось истинных ценителей женской красоты.

Смотреть видеосюжет Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно про Дарью Боярскую, переводившую Путина и Трампа

В Белом доме считают, что привлекательная российская переводчица Дарья Боярская должна была отвлечь внимание президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Путиным (подробно)