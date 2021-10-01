Умирающий от редкой болезни Андрей Губин отказывается признавать внебрачных детей

47-летний Андрей Губин, который когда-то собирал стадионы с хитами "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима, холода" и получал охапки писем от влюбленных фанаток, из-за редкой болезни уже давно живет затворником. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

47-летний Андрей Губин, который когда-то собирал стадионы с хитами "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима, холода" и получал охапки писем от влюбленных фанаток, из-за редкой болезни уже давно живет затворником. Первые симптомы левосторонней прозопалгии появились у певца еще в юности, а сейчас он каждый день мучается адскими болями по всему телу. Звезда девяностых уверяет, что в таком состоянии ему больно даже дышать, поэтому о возвращении на сцену не может быть и речи.

Несмотря на недуг, Губин живет один: отец и мать умерли много лет назад, а свою семью музыкант так и не завел - ни детей, ни жены у него нет. И сам артист уверен, что уже и не будет.

- Я люблю девушек по-прежнему - я еще вполне боеспособен, чтобы к ним приставать, - рассказал Андрей Губин в интервью на радио "Комсомольская правда". - Кто-то еще идет мне навстречу, кто-то не идет... Последний раз чувствовал себя влюбленным где-то полгода назад. Но нужно понимать: когда человек так сильно болеет, как я, он просто не способен любить по-настоящему. Он уже высосан изнутри всеми этими проблемами. Хочется просто выздороветь. У меня из-за болезни вот-вот выпадут все зубы, ну какая мне семья? Как я буду о детях заботиться? Я уже умираю, я одной ногой в могиле. Знаете, что меня расстраивает? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет.

При этом даже после славы артисту все еще прилетают "звоночки" от так называемых внебрачных детей. Один из них даже ходил по ток-шоу, на всю страну делал тест ДНК, но доказать родство так и не сумел. А сейчас в сыновья Губину неожиданно записали молодого, но уже суперуспешного битмейкера Славу Марлоу. После его интервью Дудю весь YouTube завален комментариями об их невероятном сходстве.

- Кто такая Слава Марлоу? - не понял вопроса певец. - А, это мальчик? Да, собственно, какая разница. Я таких не знаю. Ерунда это все, ерунда. Мало ли что говорят, я даже не буду это комментировать. Поймите, я не против внебрачных детей. Были бы мои - всех бы принял. Но я абсолютно уверен, что таковых нет. Тесты, не тесты - я уже никому не верю... Да, я любил девушек, встречался с ними после концертов в разных городах. Но никто не просил от меня детей, даже в жены не просились - как-то не сложилось. А может, я и сам не хотел. Рано женятся только те, у кого нет выбора. У меня он был. А в 28 лет я уже ушел со сцены и начал заниматься здоровьем, которого сейчас уже совсем нет...

О том, что некому будет продолжить род, музыкант не переживает.

- После меня останется память. И главное, мои песни, - уверен Андрей Губин.

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