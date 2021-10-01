Зачем умерла жена-миллионерша Прохора Шаляпина

Известие о смерти в США 42-летней жены-миллионерши Прохора Шаляпина взбудоражило общественность. Фото: Личный архив

Известие о смерти в США 42-летней жены-миллионерши Прохора Шаляпина взбудоражило общественность. Кто-то оставляет скорбные сообщения в адрес молодого вдовца, кто-то сокрушается по поводу несчастных родителей безвременно усопшей Татьяны-Клаудии Дэвис, кто-то называет происходящее фарсом, а кто-то бросился рассуждать о богатом наследстве, которое может получить певец.

Жена Прохора Шаляпина не смогла победить коронавирус и умерла, не выходя из комы. Миллионерша из Канады Татьяна-Клаудия Дэвис слегла сразу после собственной свадьбы с артистом. Влюбленные поженились в Лас-Вегасе. На роскошную церемонию не пригласили родственников. Не известно, успели ли брачующиеся легализовать свои отношения. Ведь для этого требуется оригинал свидетельства о браке. Но он на руки не выдается. Сертифицированные копии свидетельства о браке можно заказать. А на это требуется время. Тем более вскоре после свадьбы Татьяна впала в кому и лежала в реанимации.

Шаляпин в настоящее время убивается по усопшей, посвятил ей эпитафию. Плачет и не может остановиться. Хоронить женщину он не сможет из-за пандемии. Татьяну кремируют.

Сколько на самом деле лет было покойной жене

К слову, по сей день не известен настоящий возраст Татьяны Клаудиа Дэвис. Она, как поговаривают злые языки, не раз делала пластику и мастерски скрывала свои годы. По слухам, на самом деле ей было не 42 года, а около 60 лет. Сам Прохор Шаляпин не раз говорил, что всегда спит только с бабушками. Причем исключительно за деньги.

Богатое наследство

Прохору Шаляпину не придется начать борьбу за наследство Татьяны Клаудии Дэвис. Многомиллионное состояние женщина защитила брачным контрактом на 150 страниц. Дэвис решила обезопасить себя на случай развода и внезапного побега Прохора с ее миллионами. Правда, до свадьбы Шаляпин склонил любимую к покупке недвижимости в российской столице на огромную сумму. Апартаменты якобы записаны на музыканта.

Виталина Цымбалюк-Романовская не верит в смерть миллионерши

Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась о смерти канадской миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис. "Я просто не верю во все истории Прохора... Ну какая помощь ему может быть нужна? Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь", - цитирует бывшую жену Армена Джигарханяна Теleprogramma.pro.

Мама Прохора Шалянина никогда не была знакома с невесткой

Мама Прохора Шаляпина рассказала, что ее сын до сих пор не верит в смерть жены. "Он сейчас дома, полностью обесточен. Не хочет ни с кем общаться, не берет трубки. Вокруг столько грязи вылилось. Уже стали про наследство говорить. Кто на него будет претендовать? Не жили совсем! Неужели мы такие мерзкие люди и будем судиться-рядиться с ее родителями. Если бы лет пять прожили, что-то нажили совместное, тогда можно было бы говорить. А сейчас - нет. Мы не алчные люди, чтобы лезть в чужой огород", - пообещала Елена Колесникова.

Она не знает, оставила ли Татьяна что-то ее сыну и было ли написано завещание. Познакомиться со снохой лично она не успела.

Зачем умерла Танюша

Блогер Лена Миро не могла пройти мимо известия о смерти жены Прохора Шаляпина. Обозревательница не советует артисту, который не раз заявлял, что создан для любви, счастья, удовольствий и отдыха, лететь на похороны. Она также задалась вопросом, зачем умерла его избранница. И дала ответы. "Первый и самый очевидный, - чтобы Прошка получил наследство и уже успокоился. Разбогател, провел бы остаток жизни в покаянии, ну или, как он там любит, в отдыхе. Второй ответ сложнее. Есть такая народная мудрость: дай человеку все, чего он желает, и ты его погубишь. Вот дали Танюше Прошку, а она возьми да умри. А теперь вот и Прошке дали то, чего он любит", - пишет она в блоге.