Прохор Шаляпин с супругой Татьяной-Клаудией Девис. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жену-миллионершу Прохора Шаляпина экстренно кремировали в США. Певец сообщил о смерти любимой 30 сентября. Он пропустил прощание с 42-летней Татьяной-Клаудией Девис, которую отправили в последний путь в закрытом гробу.

"Из-за того, что Татьяну-Клаудиу Девис экстренно кремировали, Прохор Шаляпин не сможет уже проститься с любимой", - сообщила Анна Калашникова в блоге.

Блондинка назвала смерть жены певца "злым роком". "Такое горе... Как же обидно, что судьба забирает у нас дорогое...", - добавила женщина.

А вот еще одна знакомая артиста Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась о смерти канадской миллионерши. Бывшая супруга Армена Джигарханяна сообщила, что не верит "во все истории Прохора". "Я просто не верю во все истории Прохора... Ну какая помощь ему может быть нужна?.. Когда знаешь, что все истории придуманные, то в пятую или шестую уже просто не веришь", - подчеркнула Виталина.

Услышав такое, Калашникова возмутилась. "Слова Виталины мне кажутся очень неэтичными. У человека горе, а она такие вещи говорит", - цитирует блогершу Тeleprogramma.pro.

В свою очередь, ранее друг Шаляпина сообщил, что всеми силами старается поддерживать убитого горем молодого вдовца. "Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. В США в связи с пандемией у него не будет возможности попрощаться с Танюшей, даже близко подойти к закрытому гробу", - сокрушался мужчина.