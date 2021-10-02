Энрике Иглесиас сделал откровенное признание о детях от Анны Курниковой

Энрике Иглесиас и Анна Курникова воспитывают троих детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энрике Иглесиас не так давно объявил о завершении карьеры. В настоящее время избранник Анны Курниковой отправился в прощальное турне. Певец вместе с Рики Мартином и Себастьяном Ятрой дает концерты по городам и весям. Меж тем, дома артиста ждут трое чудесных крошек, которых ему родила знаменитая блондинка.

Энрике Иглесиас крайне редко говорит о своей семейной жизни. Недавно он сделала откровенное признание о своих детях от Анны Курниковой. Певец сообщил, что трехлетние близнецы Николас и Люси ухитрились посмотреть пикантное видео с участием родителей.

Иглесиас во время интервью радиошоу The Jess Cagle Show удивил ведущего и всех поклонников. Он заявил ему, что его дети успели ознакомиться с музыкальным видео Escape. Именно после съемок и начался роман артиста и теннисистки.

В первой части клипа герой Иглесиаса и героиня Анны занимаются любовью в туалете ночного клуба. А потом продолжают это делать на заднем сиденье припаркованного на подземной стоянке автомобиля.

Когда ведущий поинтересовался, к чему привело знакомство детей с видео, Энрике сообщил, что остался очень доволен реакцией детей. Иглесиас рассказал, что теперь они все время задают ему вопросы: "А что папочка там делал? А что мамочка делала? А когда это было?"

По словам звездного отца, он рассказал наследникам, что на самом деле они стали свидетелями начала любовной истории своих папы и мамы.

Напомним, клип Escape был снят в 2001 году. Энрике познакомился с Анной, когда ее пригласили сняться в роли его возлюбленной. Правда, тогда вокалист взбунтовался и не хотел целоваться с блондинкой, так как у нее разглядел прыщик на лице. Однако позже чувства захлестнули знаменитостей.

Влюбленные вместе 20 лет. Они воспитывают троих детей. Помимо старших Николаса и Люси у них есть необыкновенная малышка Маша. "Я не променял бы все это ни за что на свете!" - честно признается Иглесиас, говоря об отцовстве. Энрике похвастался, что он отлично справляется со сменой подгузников и может, когда нужно, покормить кроху из бутылочки.