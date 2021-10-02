"Никакой супруги не было": сенсационное заявление о смерти жены-миллионерши Прохора Шаляпина

Артист объявил о том, что Татьяна-Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса Фото: Личный архив

Ровно сутки прошли с известия о смерти жены-миллионерши Прохора Шаляпина. Молодой вдовец не смог проститься с 42-летней Татьяной-Клаудией Девис. Женщину проводили в последний путь в закрытом гробу и экстренно кремировали. Певец не находит себе места от горя - не ест, не спит, не выходит пообщаться с поклонниками. Меж тем нашлись те, кто не поверил в скорбь артиста. В их числе оказалась Виталина Цымбалюк-Романовская.

Бывшая жена Армена Джигарханяна считает ложью новость о смерти жены Прохора Шаляпина. Артист объявил о том, что Татьяна-Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса. Услышав это, бывшая возлюбленная певца Виталина Цымбалюк-Романовская огорошила признанием.

Киевская пианистка не верит ни в то, что Прохор был женат, ни в то, что супруга отдала богу душу. "Мне весь день звонят, словно я близкий родственник. Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю", - сделала сенсационное заявление Виталина.

Знаменитость убеждена, что Шаляпин все придумал. "У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех. Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было", - цитируют ее Дни.Ру.

Она уверена, что в ближайшее время певец появится со своей трагедией на различных скандальных шоу. "Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает", - резюмировала артистка.