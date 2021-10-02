Американский телеканал обманул Лукашенко

Лукашенко соглашался на разговор только при соблюдении некоторых условий Фото: REUTERS

В очередной громкий скандал превратилось интервью президента Белоруссии телеканалу CNN. Причем, отнюдь не по вине белорусского лидера. Американская телекомпания еще 9 августа на "Большом разговоре с Президентом", когда Лукашенко встречался с журналистами, экспертами и общественниками, предложила ему ответить на вопросы ее корреспондента в развернутой форме, в жанре настоящего интервью, в котором время не ограничивается жестким цейтнотом. Лукашенко согласился на разговор, но при соблюдении некоторых условий: "Если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя. Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем". Американцы согласились на то, чтобы в интернете на сайте CNN интервью было размещено без изъятий, а в эфире телеканала были также показаны несколько полноценных частей беседы.

Но, как и следовало ожидать, обманули. Из более чем 50 минут беседы в эфире американского телеканала было показано всего 8 минут, в ходе которых речь лидера Белоруссии многократно прерывалась комментариями журналиста и резюмирующими характеристиками от телекомпании, вроде "последний диктатор Европы", "правит железным кулаком", "белорусский режим" и т.д. К чести самого Лукашенко, сам Александр Григорьевич не уклонился ни от одного вопроса, отвечал весьма конкретно и жестко, хотя некоторые ответы могли вызвать. Словом, если он и защищался от провокаций американского журналиста, то это была весьма активная оборона. С другой стороны, практически все вопросы интервьюера, старшего международного обозревателя телеканала CNN в России, главы корпункта Мэтью Чанса не блистали оригинальностью, а были составлены на основе традиционных и культивируемых на Западе фейков и недостоверной информации. Из всех, порожденных бурной фантазией журналиста, можно, пожалуй, приз за оригинальность отдать вопросу о том, правда ли, что в Белоруссии мигрантов перед заброской их в Польшу пичкают наркотиками. Зачем это, по его мнению, делает Минск, американский журналист сам не представляет. До таких пределов его сознание расшириться не смогло.

В ответ на претензии белорусской стороны по поводу хронометража беседы тот же Чанс открестился от данных ранее обещаний и пояснил: "Мы в CNN не принимаем никаких ограничений по поводу того, как использовать материалы интервью, и будем использовать эту съемку так, как посчитаем нужным". Правда, спустя 8 часов после выхода интервью в эфире телеканала, CNN разместила полный вариант беседы на своем сайте и даже дала текстовую расшифровку.

Что касается содержания беседы, то желающие могут найти его в интернете, хотя сразу можно сказать, что позиция Лукашенко практически по всем вопросам не претерпела никаких изменений. Мигрантов он назвал проблемой Евросоюза, а не местью со стороны Минска, отметив, что месть – удел слабых, к которым себя не относит. Возможное присоединение к России в очередной раз опроверг, заявив, что если кое-кто у них порой вдруг что начнет, то ответ будет совместным: и Минска, и Москвы. Пообещал, что не будет президентствовать "до смерти", но вот если возникнет угроза независимости страны, то в таком случае станет "вечным президентом", уничтожающе прошелся по сбежавшим из страны "революционерам" и так далее.

Но, еще раз, в этой истории гораздо занимательнее не то, о чем Лукашенко спрашивали и что он говорил. Честно говоря, американский журналист мог и не отнимать время у Александра Григорьевича с такими вопросами и таким отношениям к президенту страны, а просто нарезать его многочисленные выступления и свои штампы про Лукашенко из собственных или коллег по цеху материалов по Белоруссии. Гораздо интереснее само отношение западных СМИ, которые в очередной раз доказали, что верить на слово им нельзя, что абсолютно все они готовы использовать исключительно в своих целях, не обращая внимание ни на какую там абстрактную порядочность.Продадут ни за грош и кинут с чувством глубокого профессионального удовлетворения. Там, естественно, где будут чувствовать себя в безнаказанности.

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