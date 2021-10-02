Чешский дипломат пригрозил России открытой "газовой войной"

Вацлав Бартушка призвал Европу занять жесткую позицию в вопросах цены на газ Фото: REUTERS

Новый контракт России с Венгрией, согласно которому большая часть газа в эту республику будет поступать через "Турецкий поток", минуя ГТС Украины, вызвал бурю эмоций не только в Киеве. Причем, на Украине руководство "Нафтогаза" сквозь зубы вынуждено было согласиться в конце концов с тем, что Россия имеет на это право, хотя и призвало ввести новые санкции и ужесточить старые в отношении "Северного потока – 2".

Теперь, конечно, Киеву надо налаживать какой-то реальный реверс вместо виртуального из Венгрии, что грозит ему дополнительными проблемами к уже наивысшей среди всей Европы цене на газ (напомним, что на Украинской энергетической биржи стоимость тысячи кубометров уже дошла до 1500 долларов США). Теперь Украине необходимо использовать больше технологического газа из подземных хранилищ, чтобы поддержать в своей ГТС необходимое для перекачки "голубого топлива" давление. Но еще интереснее оказалась реакция соседей Незалежной по ту сторону западной границы. Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка призвал Европу занять "жесткую позицию потребителей" в вопросах цены на газ и обрушить на Россию страшные кары.

- Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик. Если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся, - пригрозил он и призвал Евросоюз перестать "церемониться" с Москвой и показать, что Европа "ведет газовую войну", цель которой — навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Редкого ума человек – сразу видно. Нет, если бы такое предложение прозвучало бы весной или в условиях крайне низких цен на газ, при отсутствии спроса – это еще куда бы ни шло, что называется. Такую откровенность можно было бы даже приветствовать, как выход с открытым забралом вместо льстивых и фальшивых книксенов. Но сейчас-то ситуация таков, что все происходит с точностью до наоборот – цены на спотовом рынке зашкаливают, физических объемов газа не хватает для удовлетворения растущего спроса, Китай выбирает все свободные объемы на рынке СПГ, США шлют свои газовозы не на помощь демократической Европы, а в Азию, где цены каждый день бьют рекорды. В Европе дефицит газа и электроэнергии, ветряки не крутятся из-за отсутствия ветра, а солнечные панели не вырабатывают электричества в пасмурную погоду. А в той же Великобритании, например, еще нет и бензина, зато вовсю начинают запускать угольные электростанции. Кстати, цена на уголь в Европе тоже стала приближаться к рекордным значениям.

И в такой ситуации "жесткой позицией потребителей" наиболее реальной видится, извините, лишь коленно-локтевая поза в сочетании с попыткой преданно взглянуть в глаза. Примечательно, что такой эксперт, как специальный уполномоченный не понимает, что такие шаги, к которым он призывает, в первую очередь приведут к неприятностям для самих инициаторов. Впрочем, чех в реальности лишь фантазирует или не желает признавать реальность. Поскольку Россия уже заключила долгосрочный контракт с Венгрией, в заключительную стадию вошли газовые переговоры по такому же контракту с Хорватией. Но если Бартушка (который нам всем вовсе не братушка) хочет поэкспериментировать, то может начать опыты непосредственно с Чехии. Сограждане, несомненно, будут ему очень благодарны. Пусть хоть с завтрашнего дня Чехия откажется от русского газа и перейдет на "зеленую энергетику" на радость Греты Тунберг. Правда, рискуют в одиночестве. Немцы точно их не поддержат, поскольку у них на днях завалился без видимых причин и раскололся на куски один из самых больших ветряков и так, что от всей конструкции целым остался бетонный пень основания высотой около 40 метров.

Только вот если Бартушка хочет вывести "газовую войну" Европы (ах, как проговорился, стервец, это вам не просто оговорочка по Фрейду) с Россией из тени, пусть заранее напишет текст капитуляции. Хочет – от имени всей Европы, хочет – от лица Чехии и себя лично.

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