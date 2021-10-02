Зато законопослушных россиян взяли без шума и пыли

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с руководством своей администрации. Фото: REUTERS

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с руководством своей администрации. В повестке были заявлены кадровая, идеологическая работа и вопросы законотворчества. Но, как ни странно, главное внимание привлекла реакция Лукашенко на высказывания о неподготовленности операции, в ходе которой накануне погиб боец белорусской "Альфы", офицер КГБ Дмитрий Федосюк, расстрелянный на пороге квартиры. Примечательно, что возразил этим критикам Лукашенко воспоминанием о задержании тридцати трех "вагнеровцев" летом прошлого года на территории санатория вблизи Минска.

- Отслеживая ситуацию в СМИ, получая дополнительную информацию, я заметил не просто разночтения, разные оценки этого события. Но, что меня удручает, - поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, такие же, как и ребята из белорусской группы "А", прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то, - заметил Лукашенко, сидя во главе стола в президентском кабинете.

- Я просто всех представителей братского народа хотел бы повернуть обратно, чтобы они обратили внимание на работу наших спецподразделений, той же группы "А" и этого же парня (погибшего Дмитрия Федосюка – прим. авт.), которые принимали участие в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер". Вот я хотел бы, чтобы они посмотрели, как действовали наши ребята против 30 прошедших не одну войну специалистов, которые не просто не успели, извините меня, штаны натянуть на пятую точку, даже глаза не успели открыть и моргнуть. Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку, - продолжил Лукашенко.

Лукашенко вспомнил об операции по задержанию наших граждан в Белоруссии в августе 2020-го. Фото: Кадр видео

А чуть раньше в интервью CNN Лукашенко заявил, что "вагнеровцы" были вооруженные, но никакого сопротивления при задержании не оказали: "Там невозможно было сопротивляться. Сработали блестяще спецслужбы".

Не место тут чем-то кому-то с кем-то меряться, но все же, наверное, стоит заметить, что никакого оружия у задержанных россиян не было. Это стало бы окончательной глупостью, тащить с собой оружие в другое государство, хоть и дружественное, чтобы вылететь по международному маршруту в третью страну. Оружие они должны были получить уже, как они думали, в том месте, где намеревались работать по контракту. Да и никакого сопротивления при задержании они не оказали именно потому, что их задерживали спецслужбы, как они полагали, дружественной страны. И были и есть они вполне законопослушные граждане и дисциплинированные бойцы, а не банда отморозков. Право слово, неуместные сравнения.

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