Лукашенко рассказал CNN про объединение с РФ, своем «вечном» президентстве и об аресте российских наемников

Беседа президента Белоруссии Александра Лукашенко и ведущего Мэттью Чэнса длилась час Фото: REUTERS

В CNN с договоренностью об интервью без цензуры поступили хитро. В прайм-тайм американцы выложили только небольшой кусок часовой беседы президента Белоруссии Александра Лукашенко с ведущим Мэттью Чэнсом – остались самые острые вопросы и лишь куски ответов. Полная версия на сайте канала появилась только на следующий день. Да и то: на русском языке! Какой процент западной аудитории поймет, что на самом деле рассказал политик, если ничего не переведено? Жаль, конечно, американцев, зато мы смогли без проблем послушать полные ответы Батьки и теперь передаем самое интересное:

ХОТИТЕ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД НАРОДОМ БЕЛОРУССИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗГОНЕ МИТИНГОВ?

- Нет, мне не хотелось бы воспользоваться этой возможностью. Если бы я когда-то захотел это сделать, то сделал бы через белорусские СМИ. Они тут вполне хорошие. Какой смысл делать это на CNN? Я не думаю, что это относящийся к делу вопрос. И в принципе я не думаю, что мне есть за что извиняться.

Мэттью Чэнс добавил, что западные правозащитники рассказывают о пытках в белорусских тюрьмах.

- У нас нет ни одной тюрьмы вроде Гуантанамо или тех баз, которые США - ваша страна - создала в Восточной Европе. Что касается наших тюрем, где мы содержим обвиняемых и людей, находящихся под следствием, то они не хуже, чем в Великобритании или США. Я могу гарантировать вам это. Я предлагаю обсуждать конкретные факты, а не утверждения неких эфемерных правозащитных организаций, - ответил Лукашенко.

НА БАРРИКАДАХ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА ПОГИБЛИ ЛЮДИ ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ ПОЛИЦИИ

- Я знаю, что на баррикадах 8 или 9 августа, когда «невероятные», управляемые из-за рубежа, ринулись на силы правопорядка, были применены спецсредства. Человек поднял светошумовую гранату и пытался бросить ее в силы правопорядка. И был ранен. Но это же не полицейские, как у вас говорят, не милиция пришла куда-то к этому человеку и его убила там. Так же не было. Он пришел убивать. Кстати, бывший заключенный, помилованный мной.

А все остальное… Можно к этому периоду приписать все, что угодно. Кто-то от ковида умер, кто-то от астмы, кто-то от онкологии. И наши протестующие всех их записывали в этот список. А вы читали и радовались, потому что вам это надо было. Никаких четырех погибших не было.

НА ЗАПАДЕ НАСТОЯЩИМ ПРАВИТЕЛЕМ БЕЛОРУССИИ СЧИТАЮТ ТИХАНОВСКУЮ

- Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее. По поводу лидерства в оппозиции – дай бог, чтобы она всегда была такая, как сейчас. Лидеры оппозиции – это те, кто живут в своей стране, имеют иную точку зрения и, высказывая ее, борются за реализацию этой альтернативной точки зрения. Таких персонажей в Белоруссии нет - они где-то там у вас и получают от вас деньги.

Если вы революционер и тем более пытаетесь осуществить блицкриг на деньги из-за рубежа, вы должны быть готовы ко всему. Тихановская никуда не бежала. Она попросила меня, чтобы я ее доставил на границу с Литвой. И не только ее, еще нескольких человек. Что я и сделал. Как же она бежала? Вы хотите доказательств? Мы можем вам их предоставить.

ВЫ ПРИЗНАЕТЕСЬ, ЧТО ПОСАДИЛИ САМОЛЕТ RYANAIR, ЧТОБЫ АРЕСТОВАТЬ ОППОЗИЦИОНЕРА?

Я не собираюсь в чем-либо вам признаваться, я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова. Недавно ИКАО (международная компания, инспекция, которую мы звали два или три месяца) наконец-то приехала. До сих пор результаты не обнародовали. Вы на каком основании пытаетесь мне предъявить претензии? У вас что, иные факты есть? Мы свои факты выкладываем на стол и показываем, как было.

Я недавно говорил: если бы это была спланированная нашими спецслужбами акция, если бы это было так, как вы говорите, - вы мне льстите. Потому что провести спецслужбами такую операцию и не нарушить ни одного международного закона и даже инструкции - это дорогого стоит. Я не могу сказать, что наши спецслужбы сегодня, и даже ваши, на это готовы - так провести эту операцию.

МНОГИЕ АВИАКОМПАНИИ ВАМ НЕ ВЕРЯТ И ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРОСТО НЕ ЛЕТАТЬ НАД БЕЛОРУССИЕЙ

- Если вы боитесь летать над нашей территорией, могу вам лично, и вашей компании, и вашей стране, и любой другой гарантировать полную безопасность пролета над Беларусью. Так, как это было всегда. Но если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет - будь то Великобритании, будь то Соединенных Штатов Америки. Он немедленно будет посажен в Беларуси, если мы будем чувствовать угрозу. Точно так и вы поступите. Это норма. Поэтому я здесь не исключение.

Но то, что вы не летаете - господь с вами. Летайте через Северный полюс, можно через Южный. Это ваше право. Я вас заставить не могу.

ПОЛЬША ОБВИНЯЕТ БЕЛОРУССИЮ В НАКАЧИВАНИИ БЕЖЕНЦЕВ НАРКОТИКАМИ, ЧТОБЫ ИМ ПРОЩЕ БЫЛО БЕЖАТЬ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

- Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство, это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность. Сидеть в Варшаве и брякать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки - так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы.

Лукашенко напомнил, что беженцы едут в Европу не только через Белоруссию.

- Сколько там людей гибнет. Сотнями. Пересекая Средиземное море. Тысячи людей попадают в ЕС. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут - они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?

Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам.

ЧТО ВЫ ЗАПЛАТИЛИ РОССИИ ЗА ДИПЛОМАТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ?

- Мы – братские народы. У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путем.

Мэттью Чэнс парировал, что на территории Белоруссии строятся российские базы.

- Если вы боитесь, что Беларусь превратится в западный форпост России, то зачем вы эту глупую безмозглую политику проводите? Зачем вы нас делаете форпостом России? Если уж по существу, то мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России… У нас создана на западном направлении единая армия. В случае конфликта нас вся западная часть армии России будет поддерживать. Поэтому разговоры, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца.

МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕНА ПОДДЕРЖКИ: МЕДЛЕННЫЙ ВХОД БЕЛОРУССИИ В СОСТАВ РОССИИ?

- Войдет ли Беларусь в состав США, Великобритании или России? Это абсолютная глупость. Мы с Путиным и руководством России и Беларуси в целом достаточно умны, что бы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой Союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Такой вопрос не стоит на повестке дня вообще. Это выдумка коллективного Запада.

ГОД НАЗАД В БЕЛОРУССИИ АРЕСТОВАЛИ РУССКИХ НАЕМНИКОВ, КОТОРЫХ НА УКРАИНЕ СЧИТАЮТ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ. КАК ВЫ УЗНАЛИ, ЧТО ЭТИ ЛЮДИ НАХОДЯТСЯ В СТРАНЕ?

- Меня никто ни из украинского правительства, ни президент Украины не информировал. Меня информировали собственные спецслужбы. Это у меня было на контроле ежечасно. Потому что, согласитесь, это серьезный вопрос. Мы их держали на контроле. Они в одну гостиницу попытались заселиться, потом заселились в другую…

Лукашенко рассказал, что глава КГБ не смог гарантировать полную слежку за всеми тридцатью наемниками, поэтому их решили арестовать.

- Мы их задержали и разместили в соответствующем месте, сопротивления не было никакого. Там невозможно было сопротивляться. Сработали блестяще спецслужбы. Россия и Украина просили их выдать. Я сказал: пусть генпрокуроры России и Украины приедут в Беларусь, сядут тут вместе и примут решение. Никто не приехал. Тогда я пригласил своего старшего сына, который был помощником президента по нацбезопасности. Я ему поручил: задай им один вопрос, коль никому они не нужны. Задай им вопрос, куда они хотят уехать. Я ведь понимал, что эти ребята выполняли чей-то приказ, - рассказал Лукашенко.

Глава Белоруссии добавил, что все захотели вернуться в Россию, даже те шесть украинцев, которые были в группе.

БУДЕТ ЛИ У БЕЛОРУССИИ ПРЕЗИДЕНТЫ, КРОМЕ ВАС?

- Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться, откуда угодно, в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас.

СКОЛЬКО ВЫ ЕЩЕ ПЛАНИРУЕТЕ ОСТАВАТЬСЯ У ВЛАСТИ?

- Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме". Там, по-моему, президенту скоро 90 лет. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет? Но вы не волнуйтесь – я не дотяну до этого возраста. Президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ. Но если он здоров и может управлять страной. У нас непростая ситуация. Поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом.

Но я об одном сказал: должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый Президент Беларуси. Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом.

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