«Из уважения к возрасту» Лию Ахеджакову не вызывали на допрос в СК после спектакля «Первый хлеб»

Сцена из спектакля «Первый хлеб». Фото: sovremennik.ru

Нет ничего приятнее для творческого человека, чем почувствовать себя диссидентом.

Работать под запретом, под пристальным надзором спецслужб, назло и поперек, вопреки всему и несмотря ни на что.

Как это романтично.

Как это смело и притягательно — плыть против течения, преодолевая любые бури.

Особенно в 83 года.

Примерно так мыслила Лия Меджидовна Ахеджакова — любимая многими актриса, народная артистка России — на открытии сезона в родном «Современнике». Тогда она призналась со сцены, что ездила на допрос в Следственный комитет России после скандала со спектаклем «Первый хлеб». В кулуарах Ахеджакова уверяла, что на нее лежит уголовное дело (!) у самого главы СК РФ. И ей от этого «очень тяжело».

«КП» не могла не перепроверить эту информацию. И никаких подтверждений слов актрисы найти не удалось. Источник «КП» в силовых структурах объяснил, что на беседу в СК РФ приглашали Виктора Рыжакова — худрука «Современника», в которым вышел спектакль «Первый хлеб», из-за которого разгорелся сыр-бор, а также автора пьесы Рината Ташимова. Цель: установить умысел (или его отсутствие), с которым создавалось произведение, включающее строчки «Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Говнюк? *** вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чё? Я вот чё-то не поняла? Вы там совсем ***?», обращенные к могиле героя СССР.

После заявления «Офицеров России» вопрос действительно находится на контроле у Александра Бастрыкина. Но никакого «уголовного дела» против Лии Меджидовны никто не заводил. Более того, как уверяет источник, «из уважения к возрасту» ее не стали приглашать на беседу, опасаясь за здоровье 83-летней актрисы.

Рыжаков и Ташимов, по данным kp.ru, согласились общаться только в присутствии юристов. И пояснили, что оскорблять никого не хотели, целующиеся мужчины на сцене «Современника» — это не пропаганда гомосексуализма, а художественный ход, очень часто используемый в передовых театральных постановках.

Лия Ахеджакова в спектакле "Первый хлеб". Фото: sovremennik.ru

Видимо, героическая слава Андрея Синявского, Юлия Даниэля, Людмилы Агаповой и других советских диссидентов не дает покоя и Ахеджаковой. А, может быть, актриса просто решила приукрасить реальность, и показать, как бездушные следователи тягают на допрос пенсионерку после сыгранной роли. В репертуаре театра спектакль «Первый хлеб», конечно, остался — ближайшие показы пройдут 3 и 4 октября.