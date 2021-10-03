Выходила в сеть в два часа дня: Что известно про состояние Ольги Прокофьевой - Жанны Аркадьевны из «Моей прекрасной няни», заразившейся коронавирусом

Актриса Ольга Прокофьева заболела коронавирусом. Фото: кадр из фильма

Пока большинство россиян не собираются прививаться и придумывают все новые причины отказаться от вакцины, цифры по зараженным (и умершим) коронавирусом продолжают расти — более 25 тысяч человек заболевают ежедневно.

Одним из таких пациентов стала актриса Ольга Прокофьева — звезда сериала «Моя прекрасная няня», сыгравшая Жанну Аркадьевну, финансового директора главного героя.

Актриса Ольга Прокофьева — звезда сериала «Моя прекрасная няня», сыгравшая Жанну Аркадьевну Фото: кадр из фильма

3 октября 2021 стало известно, что артистка вернулась с гастролей с родным Театром Маяковского из Краснодара, где 23 сентября давали спектакль «Пигмалион», и почувствовала недомогание. 28 сентября начался кашель, она вызвала врача и сделала ПЦР-тест на коронавирус. Он оказался положительным.

3 октября 2021 стало известно, что артистка вернулась с гастролей с родным Театром Маяковского из Краснодара. Фото: Instagram.com

Медики прописали Прокофьевой лекарства и лечение на дому — симптомы и состояние позволяли говорить о легкой форме течения болезни. Но состояние не улучшалось. Ольга вызвала скорую помощь и была госпитализирована в одну из московских больниц. Там у актрисы выявили среднетяжелую форму коронавирусной инфекции, отягощенную ослабленным дыханием и хрипами. Затем была компьютерная томография легких, которая показала невысокую степень заражения легких.

3 октября в течение дня артистка не ответила на сообщения KP.ru в мессенджерах, хоть и прочитала их. И в сети была последний раз в 14:03. Возможно, кто-то из близких контролирует телефон Прокофьевой, пока она лежит в больнице. А, возможно, она сама не хочет отвечать на вопросы про здоровье, которые так волнуют читателей и фанатов народного сериала.

А вот состояние другой актрисы, Ларисы Гузеевой, пока не улучшается. Она была доставлена в тяжелом состоянии в Коммунарку, где и проходит лечение от злосчастного вируса.

KP.ru продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состояние тяжелобольной Ларисы Гузеевой ухудшается с каждым днем

62-летняя артистка лежит в кислородной маске (подробно)