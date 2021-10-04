Предполетная пресс-конференция экипажей МКС-66 со съемочной группой "Вызова": прямая онлайн-трансляция

Актриса Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" перед полетом на МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Фото Михаил Джапаридзе/ТАСС

В понедельник, 4 октября, проходит пресс-конференция перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" с экипажем 66-ой российской экспедицией на МКС.

Напомним, что на космическом корабле "Союз МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в создании первого художественного фильма в космосе, который получил рабочее название "Вызов". Актриса и режиссер вернутся на Землю на корабле "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

В дублирующий экипаж вошли космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

"Союз МС-19" стартует с космодрома Байконур 5 октября 2021 года.

Фильм "Вызов" — совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Сюжет киноленты до сих пор не раскрывается.