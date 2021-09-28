Старт корабля "Союз МС-19" со съемочной группой первого фильма в космосе покажут в прямом эфире

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Старт пилотируемого космического корабля «Союз МС-19», на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС, покажут в прямом эфире. Трансляцию с космодрома Байконур 5 октября – в день, на который запланирован запуск «Союза МС-19», будет вести Первый канал.

«Основной экипаж МКС-66: космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд. Дублеры: космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина», - говорится в сообщении дирекции общественный связей Первого канала.

Уточняется, что возвращение космонавтов и съемочной группы фильма с рабочим названием «Вызов» запланировано на 17 октября, после 12 дней на орбите.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд уже прибыли на Байконур, чтобы подготовиться к полету на МКС.