Дворцы, замки и офисы: какую недвижимость мировых лидеров обнаружили в «Досье Пандоры»

3 октября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков. Фото: Shutterstock

Великобритания

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (запомнился тем, что при нем Англия окончательно «легла» под США) оказался рачительным хозяином и заботливым мужем. Как следует из опубликованных документов, он помог своей супруге Шери с помещением для ее юридической фирмы. Но вместо того, чтобы просто купить здание, Блэр купил акции офшорной компании, которой принадлежал приглянувшийся офис. Этот нехитрый маневр позволил сэкономить на налогах 400 тысяч долларов.

Тони Блэр, премьер-министр Великобритании с 1997 по 2007 гг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США

Соединенные Штаты оказались чуть ли не главным прибежищем для сомнительных офшорных компаний. В «Досье Пандоры» фигурирует 81 фирма с пропиской в одной только Южной Дакоте. А еще есть десятки фирм в других штатах. То есть местные власти, несмотря на громкие слова, раздающиеся из Сената и Белого дома, о борьбе с коррупционерами по всему свету, втихаря меняют законы, чтобы сделать свои территории более привлекательными для бизнеса. Даже если это бизнес по отмыванию денег.

Чехия

У премьер-министра Андрея Бабиша обнаружилось секретное поместье на юге Франции. Еще в 2009-м, когда Бабиш активно занимался бизнесом, он создал офшорную компанию на Виргинских островах, которая через мутные бухгалтерские схемы провела 15 млн евро — в итоге эти деньги пошли на покупку замка на Лазурном берегу. Происхождение денег неясно, в расследовании эту ситуацию называют «хрестоматийным примером отмывания денег». Иронично, что идеология партии, созданной Бабишем, строится на борьбе с коррупцией, а сам он не раз публично высказывался против использования офшоров. В пятницу и субботу в Чехии выборы, в результате которых Бабиш планировал переизбраться на новый срок.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербия

Журналисты-расследовали раскопали детали старого коррупционного скандала, сотрясавшего Белград еще в 2015-м. Тогдашнего мэра столицы Синишу Мали обвиняли в том, что купил 24 квартиры в элитном ЖК на черноморском побережье в Болгарии за чуть больше чем 6 млн долларов. Откуда у градоначальника такие деньги — большой вопрос. Мали тогда яростно отбивался от обвинений, даже обещал отдать ключи от квартир тому, кто докажет, что недвижимость действительно его. В «Досье Пандоры» нашлись документы о движении денег, связанных с болгарскими квартирами: покупал и продавал их Мали якобы через офшорные конторы.

Иордания

Король Иордании Абдалла II, если верить компромату, живет с размахом: за время своего 20-летнего правления потратил больше 100 млн долларов на особняки и пентхаусы в Англии и США. Сыну-студенту он приобрел квартиру в Вашингтоне, где тот грызет гранит науки, себе любимому — уютный особнячок по соседству с домом коллеги, то есть Букингемским дворцом. Все это время Иордания как союзник Запада в своем регионе получает немаленькую помощь от США и Европы. В окружении монарха стоически восприняли слив: заявили, что заграничная недвижимость монарха не секрет.

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кения

Нынешний президент Ухуру Кеньята — выходец из одной из самых влиятельных семей этой африканской страны. Она накопила не только политический вес, но и десятилетиями тайно создавала сеть офшоров. Самого Кеньяту «Досье Пандоры» напрямую связывает с шестью такими сомнительными фирмами.