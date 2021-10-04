Сноуден с иронией высказался о «Досье Пандоры»

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден Фото: REUTERS

Главный герой громкого шпионского скандала с утечкой секретных материалов США, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден с иронией прокомментировал появившееся в прессе «Досье Пандоры».

«Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых и юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой «не сливать», - написал экс-сотрудник ЦРУ на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков и знаменитостей.

В материалах упоминаются 130 миллиардеров из 45 стран, а также более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга в свыше 90 странах, в том числе 35 глав государств.

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