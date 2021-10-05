Проект «Вызов»: зачем нужно российской космонавтике кино на орбите

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров (в центре), съемочная группа космической драмы "Вызов" - актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко (справа) у монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Среди людей так или иначе связанных с космонавтикой я не встречал людей равнодушно относящихся к проекту «Вызов». Одни ругают съемки на Международной космической станции на чем свет стоит: перебежали дорогу профессиональным космонавтам, ничего толкового не снимут… Другие яро поддерживают отца-основателя проекта главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина: правильно делает, только так в наше время можно привлечь внимание к космонавтике.

Что же на самом деле такое этот проект «Вызов»? Именно проект или, как именуют его в Роскосмосе – научно-просветительский проект, а не просто съемки в российском сегменте МКС. Для этого давайте немного отъедем во времени и пространстве от события и посмотрим на то, что происходит сегодня в контексте последних десятилетий развития пилотируемой программы России. Как в кино: камера наводит фокус и берет общий план.

Итак…

На зависть Тому Крузу?

Для начала разберемся: в чем киношный смысл «Вызова»? Обогнать Тома Круза, который якобы собрался на МКС, чтобы снять блокбастер? На самом деле нигде в американской прессе я не встречал заявления самого актера или его агента о том, что переговоры с NASA о таких съемках ведутся. Говорят, что были. Говорят…

Весь первоначальный источник информации – пост журналиста Майка Флеминга на голливудском сайте о том, что Круз звонил Илону Маску и спрашивал о возможности использовать Space X для съемок. Маск, между прочим, не подтвердил, что такой звонок был. Ответил уклончиво: «Было бы весело…»

От этого поста пошли сотни перепевов про «Невыполнимую миссию» на МКС. (Для справки: американский сегмент станция находится в подчинении NASA, а никак не частной компании, пусть это кампания и Space X. И даже если бы очень захотел Маск никак не мог бы он дать добро Крузу на съемки). Про NASA же кроме туманных комментариев о том, что «мы были бы не против» тоже ничего не слышно.

То есть версию «обогнать Круза» отметаем как не прошедшую фактчекинг.

Да и по обнародованному сюжету вряд ли фильм, который собирается снять Клим Шипенко, может конкурировать с остросюжетными боевиками Тома Круза. И по-моему такой задачи - сделать блокбастер – и не стояла. Пока ощущение, что нас ждет современная производственная драма: космонавт заболел на орбите и в космос срочно отправляют врача (Юлия Пересильд), чтобы она сделала в невесомости операцию. В общем, не марвеловский замах…

Поэтому для меня конечный продукт в виде кинофильма – не цель, а средство. Важнее то, что происходит сейчас: включение максимального количества зрителей в сам процесс подготовки артистов к полету. Возможность, наконец, подробно и уважительно увидеть людей Центра подготовки космонавтов – инструкторов, медиков, инженеров. Посмотреть, как идет каждодневная подготовка людей к рискованной командировке на орбиту.

Голливудский актер Том Круз. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы сочувствуем героям проекта. И через их поведение, через события, которые происходят с ними, поневоле вовлекаемся в процесс подготовки очередной миссии, видим, насколько сложное и красивое устройство ракета, заглядываем внутрь корабля, путешествуем по станции.

Хрупкая блондинка Пересильд и плечистый Шипенко благодаря магиии 1 Канала уже у нас дома, надевают скафандры на кухне.

Про космическую погоду

Недавно я читал лекцию по истории космонавтики ста двадцати курсантам мореходных училищ -пацанам лет по 16-17. Задал банальный вопрос: «Кого из космонавтов вы знаете?» «-Гагарина». Один в заднем ряду выдавил фамилию «Терешкова». «- Кто такой Королев» «- Наверное инженер». «- Почему?» «- Ну вы же про космических инженеров рассказываете!»

О том, что уже двадцать лет у них над головами летает уникальная 440-тонная станция, что в ней живут космонавты и на ней работало 65 долговременных экипажей не знал никто! Словно парни и девчонки прилетели вчера с другой планеты! А это будущие судоводители, энергетики, механики - люди технические. Многим из них в рейсах придется столкнуться с космическими технологиями, навигацией.

Проект «Вызов» - это возможность встряхнуть страну, напомнить, что мы были первыми в космосе и что мы сейчас много чего интересного и полезного делаем на МКС. Да, может быть способ радикальный. А вы можете предложить другой?

Встряхнуть, идя на осознанный риск – полет выпускницы Российской академии театрального искусства и студент факультета кинопроизводства Калифорнийского университета, которых готовили 3,5 месяца – это не полет профессионала, тренировавшегося как минимум лет восемь.

Актриса Юлия Пересильд во время подготовки к полету. Фото: Саша ГУСОВ

Это важная сегодня прагматичная задача – заинтересовать общество тем, что происходит в космосе и рассказать куда идем дальше. И таким образом привести в космическую отрасль новых инженеров. Получить финансирование на строительство национальной орбитальной станции РОСС. А она нам очень нужна – МКС протянет до 2024 года, может быть до 2028 или даже до 2030. А потом? Закладывать новую станцию из новых материалов и по современным технологиям нужно сегодня.

Про новую станцию

Новая отечественная станция будет существенно отличаться от нынешнего российского сегмента на МКС. Она будет находиться на орбите, с которой будет видна большая часть территорией нашей страны. Вполне возможно, длительных, как сейчас, экспедиций не будет. Будут сменные модули под задачи и прилетать будут специалисты, которые умеют работать с конкретной научной аппаратурой.

В этом случае логичнее, чтобы на станцию работали не только «универсальные» космонавтов, которые умеют управлять кораблем и знают, как поддерживать модули в рабочем состоянии. Мы будем доставлять ученых – физиков (уж точно они лучше проведут эксперимент по созданию новых материалов), биологов или врачей (выращивание живых тканей, например), астрономов, метеорологов. МКС, конечно, не церновский коллайдер, но тоже сооружение непростое и для работы с его научной аппаратурой нужны профессиональные знания.

Напомню: возить ученых в космос – не новая тема. У нас еще в 1964 году на «Восходе-1» летал врач Борис Егоров. Американцы в экипаже «Аполлона-17» отправили в 1972 году профессионального геолога Харрисона Шмитта.

Космонавт Борис Егоров на аэродроме, 1964 г. Фото В.Базанова /Фотохроника ТАСС/.

Ученых для полета не нужно готовить столько же, сколько профессиональных космонавтов. Отработанная на Пересильд и Шипенко схема ускоренной подготовки – задел на будущее. Здесь и экономия времени. И финансовая экономия. И более эффективное использование техники. Вот и выходит, что научно-просветительский проект «Вызов» - действительно научный проект.

За чей счет?

Теперь по поводу отдачи – мол, киношники полетели за счет госбюджета. Зайдем с другой стороны: а популяризация космонавтики, привлечение на предприятия молодых инженеров и рабочих, получение новых заказов, поиск инвесторов - это задача частника? В космической отрасли работают почти 250 тысяч человек. С членами семей космос у нас в стране кормит почти миллион человек. Плюс – развитие технологий, обеспечение безопасности и многое другое.

Пойдем дальше. Один из аргументов противников проекта – актриса и режиссер перебежали дорогу профессиональным космонавтам. Да, двое парней полетят позже. И, опять же, это не первый и не второй случай, когда под новые задачи меняется программа полета и экипаж. На станции после возвращения киношников вместе с командиром корабля Олегом Новицким останутся двое космонавтов – Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Для нынешних задач, которые стоят перед экипажем российского сегмента, этого достаточно.

Кстати, мы отправляли «пассажиров» с гораздо меньшей пользой для космонавтики. Можно вспомнить программу «Интеркосмос», когда СССР «дарил» всем своим геополитческим друзьям их персональных «Гагариных» - возили на орбитальные станции монгола, вьетнамца, индуса, афганца, кубинца, румына, поляка, немца, болгарина, венгра. Можно вспомнить инженера фабрики шоколадных батончиков «Марс» британку Хелен Шарман, которая за счет советского бюджета полетела на станцию «Мир» по просьбе Маргрет Тетчер к Михаилу Горбачеву. Или японского журналиста Тоехиро Акияма (правда отправившегося за деньги телекомпании TBS). В полете ему было настолько плохо, что все репортажи за него снимали советские космонавты.

1990 год. Экипаж в составе командира корабля В. Арцебарского, борт-инженера М. Манарова и гражданина Японии, космонавта-исследователя Тоехиро Акиямы. Фото: ТАСС

Можно припомнить и космических туристов – часть из них летала со своей научной программой, а часть – бездельничала сидя у иллюминатора. Можно сказать и про клоуна, руководителя компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте, который, кстати, тоже не очень долго готовился – чуть больше пяти месяцев.

Space X уже возил на трехдневную прогулку в космос четверку туристов. Готовится принимать участников космического полета с американской стороны и МКС.

В общем, космос давно стал местом, где работают не только профессиональные космонавты. И под разные задачи динамично меняются программы полетов.

Есть и еще одна причина, которая позволяет пока организовывать различные дополнительные проекты на станции – это не полная загрузка ее научными экспериментами. Часть экспериментов, в том числе медико-биологические – это продолжение исследований, которые проводились и десять лет назад, и двадцать. Недавно на заседании Общественного совета Роскосмоса директор Института космических исследования РАК Анатолий Петрукович рассказал, что этот знаменитый, главный в стране космический институт уже десять лет экспериментов на МКС не проводит. Мы доставили на орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука». А научная программа под его уникальные возможности еще только формируется. По большому счету сама Международная станция, ее полет, работа модулей – и есть грандиозный научно-технический эксперимент.

Теперь на МКС состоится еще один необычный эксперимент – съемки художественного фильма.

Тинькофф стал партнером проекта «Вызов» — первого фильма в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. В рамках проекта Тинькофф станет первым банком, который отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю.

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