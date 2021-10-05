Стыковка корабля "Союз МС-19" и съемочной группы проекта «Вызов» с МКС: прямая онлайн-трансляция

Стыковка корабля "Союз МС-19" с киногруппой к МКС: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" со съемочной группой первого в истории художественного фильма в открытом космосе "Вызов" состыкуется с Международной космической станцией (МКС). Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию события.

Чуть ранее корабль стартанул с космодрома Байконур.

Напомним, что в основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. В составе дублирующего экипажа — космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин, актриса Алена Мордовина.

В ходе полета командир корабля Антон Шкаплеров докладывал, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо, а все системы космического корабля работают в штатном режиме.

- Самочувствие экипажа хорошее. На борту порядок, все системы работают штатно, — сообщил командир в ходе трансляции Первого канала.

К слову, партнером проекта «Вызов» стал банк Тинькофф. Специально к первым съемкам фильма на МКС, компания отправит свои карты Tinkoff Black Metal в космос, а также проведет p2p-платеж из космоса на Землю. Такого еще не делал ни один банк в мире.

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