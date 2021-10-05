Из комы – за решетку: подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае арестовали

Александр Лазарев признался в убийстве, но сваливает вину на своих жертв.

В расследовании дела об убийстве 30 сентября трех студенток медколледжа в городе Гай Оренбургской области – существенные подвижки. Можно сказать, что у следствия есть все шансы раскрыть преступление «по горячим следам». Житель Орска Александр Лазарев, подозреваемый в жестоком тройном убийстве, наконец, заговорил. Хоть и заставил следствие поволноваться.

КАК УЗНАЛИ

Задержали Лазарева вечером 3 октября в Орске, в 30 километрах от места, где утром 1 октября были обнаружены изрезанные ножом тела трех девушек. Нашли их пожарные, прибывшие по вызову на пожар. Дело в том, что преступник, расправившийся со студентками, попытался поджечь квартиру на 1 этаже, которую они снимали – заметал следы. Два трупа пожарные наши там, один – на улице, в 70 метра от подъезда.

О том, что именно Лазарев может быть причастен к преступлению, сыщики знали уже на следующий день после трагедии, когда недалеко от дома, где жили 17-летняя Айгиз, 18-летняя Адиль и 19-летняя Зульфия, оперативники нашли мужскую окровавленную одежду. Кровь на ней, как выяснили криминалисты, принадлежала жертвам. А анализ ДНК хозяина вещей привел оперов к бывшему зэку, личности в узких кругах Орской правоохранительной системы небезызвестной – 29-летнему Александру Лазареву, который в 2010-ом был осужден за разбой, в 2012-ом – за убийство в пьяной драке владельца орского бара «Апельсин». Человеку, по рассказам знающих его людей, вспыльчивому, агрессивному и с детства знакомому с наркотиками.

КАК ЛОВИЛИ

Поймать Лазарева помогло сообщение жителя Орска об угоне машины. По стечению обстоятельств, в начале восьмого вечера в воскресенье знакомый владельца «десятки» увидел за рулем авто неизвестного человека. Позвонил приятелю, спросить, не он сам ли он дал кому-то покататься. И тот помчался в полицию.

Александр Лазарев уже дважды мотал срок: в 2010-ом он был осужден за разбой, в 2012-ом – за убийство.

Угнанное авто вычислили быстро. Началась погоня. Сотрудники орского ППС, среди которых были водитель 2 роты Иван Лисин и командир взвода 2 роты Серикжан Аймухамбетов , шерстили дворы и следовали за угонщиком по пятам. И когда Лазарев понял, что от полицейских машин, державшиеся на хвосте, ему не скрыться, он бросил машину и попытался спрятаться в детском саду, на лету придумав историю «прикрытия». Мол, он здесь не прячется, а работает.

— Мы прибыли на территорию детсада, обследовали ее, я обратил внимание на молодого человека, который шел в мою сторону, — вспоминает командир взвода второй роты ОБ ППСП Серикжан Аймухамбетов. — Я его окликнул, он представился сторожем детского сада. Но когда я стал к нему приближаться, то обратил внимание, что он похож на подозреваемого в преступлении в городе Гае.

Лазарев понял, что его уловка с «переодеванием» не сработала и попытался сбежать через забор, но не тут-то было. Полицейские не без усилий – поскольку он попытался сопротивляться - повязали беглеца-«сторожа» и привезли в отделение. Говорят, пока его «принимали», он попытался оправдаться, мол, девочки сами его позвали на вечеринку, а что было дальше – не помнит.

КАК УДИВЛЯЛИСЬ

В отделении сыщиков ждало новый сюрприз: как рассказал «КП»-Самара» собственный источник, Лазарев долго смотрел в одну точку, не отвечал на вопросы, а потом и вовсе потерял сознание. Он впал в странное состояние. Физически здоров – никаких отклонений, а на раздражители не реагирует, дыхание слабое, внимания – ноль, сердцебиение тоже, ни говорит и не шевелится. Пришлось срочно везти его в больницу. Врачи, которые несколько часов наблюдали задержанного, только разводили руками: никто не мог понять, что именно с ним происходит и констатировали кому неизвестной этиологии. Хотя, как стало известно «КП»-Самара», следователи очень скептически восприняли этот вывод, заподозрив Лазарева в симуляции. С другой стороны, не исключено, что причиной такого состояния мог стать стресс или лошадиная доза сильнодействующей «химии», к которой Лазарев имеет страсть. Врачи говорят, что он нее кома может быть «побочкой».

Студентки Айгиз, Адиля и Зульфия были жестоко убиты в ночь на 1 октября.

КАК ДОПРАШИВАЛИ

Тем не менее, пациента прокапали, провели ряд процедур, и в понедельник он пришел в себя и начал давать признательные показания. Правда, не очень внятные. Согласно версии Лазарева, с девушками он был знаком, а как убил – сам не помнит. Возможно, за то, что после интима, который, как утверждает Лазарев, у него случился в день убийства, студентки потребовали с него 50 тысяч рублей. Дескать, спровоцировали. Кстати, по неподтвержденной пока информации, в вечер перед убийством Лазарев попал в поле зрения камер видеонаблюдения в магазине, торгующем алкоголем. И он был у компании неких девушек. Тем не менее полиция считает, что он все выдумал.

На месте убийства в Гае, куда подозреваемого привезли следователи, он показал, как убивал жертв ножом, рассказал, как и чем поджигал квартиру, пытаясь замести следы, но больше ссылался на то, что «все произошло быстро» и «я не помню». Не исключено, что убивал он в состоянии наркотического опьянения. А также, что у него могли быть подельники.

Сейчас Лазарев проходит по четырем статьям Уголовного кодекса. После допросов к убийству добавились статьи об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, поджоге имущества и завладении автомобиля. Суд арестовал его на 2 месяца.

По официальной информации из городского суда Гая, Лазарев раскаялся — это процессуально. Но сожалеет ли он о том, что сделал на само деле? От его знакомых известно, что свои прошлые преступления Лазарев оправдывает и не считая себя в ним виноватым, поскольку все – «за дело».

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