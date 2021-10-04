Драки на заправках и воровство бензина у соседей: Великобритания не может справиться с топливным кризисом

У британцев сдают нервы: в очередях на АЗС то и дело случаются потасовки. Фото: YouTube

Дженни Тернер сильно повезло: она раздобыла бензин для своего «Форда». На радостях Дженни даже похвасталась соседям. Сейчас далеко не каждому в Лондоне удается разжиться топливом.

На следующий день Дженни обнаружила под «Фордом» большую лужу бензина, а в топливном баке — две дырки. Камера видеонаблюдения запечатлела троих злоумышленников, которые просверлили дырки и откачали две канистры. Остальное утекло в землю. Бензина было на 50 фунтов, ремонт обошелся в 800, передает London News Today.

Британия живет в состоянии постоянного кризиса. Никогда не знаешь, что случится завтра, но всегда надо быть готовым к новым испытаниям. В сентябре сначала сообщили, что резко повышаются цены на газ и электроэнергию. Приближается зима. Это означает, что многим британцам придется выбирать: либо купить еду, либо включить бойлер на кухне. Кто-то умрет от холода. Каждую зиму люди умирают от холода. Об этом грустными голосами сообщают ведущие теленовостей со скорбными лицами. Но ничего не меняется.

А затем разразился кризис на бензоколонках. Бензин в стране есть, но не хватает специально обученных водителей, чтобы его подвозить. Правительство предупредило, что имеются небольшие временные трудности. Граждане, не паникуйте. Но когда средний британец слышит что-нибудь подобное, он начинает паниковать. Печальный опыт уже есть. Весной прошлого года, когда грянула эпидемия коронавируса, в магазинах вдруг исчезли самые необходимые продукты. В нашем супермаркете не стало картошки, туалетной бумаги и еще много чего. Абсолютно пустые полки наводили ужас на местное население. Поэтому сейчас перед бензоколонками сразу выстроились огромные очереди, что, естественно, привело к дефициту.

Из-за топливного кризиса опустели и полки магазинов. Фото: REUTERS

Многие заправки просто закрылись. Люди выезжают из дома ночью, часами колесят по окрестностям, чтобы найти бензин. Хорошо тем, кто живет в больших городах, где имеется общественный транспорт. Но в сельской местности во многих районах его просто нет.

Автомобилисты, обнаружившие источник драгоценной жидкости, заливают ее в канистры про запас. А другим не достается. В очередях случаются драки. Народ ругает правительство, а также средства массовой информации за то, что нагнетают панику. Бензиновый кризис в очередной раз высветил проблему более общего характера, о которой говорят уже давно. Не хватает водителей грузовиков вообще, а не только бензовозов. Это тяжелая работа, требующая большой сноровки. Развернуть машину с огромным контейнером на узкой британской дороге очень трудно, особенно в Лондоне.

В контейнерах привозят продукты в супермаркеты, сообщает DailyMail. Приближается Рождество. Не приведет ли проблема с водителями к тому, что в магазинах не будет рождественской индейки? Правительство заверяет: индейки хватит на всех. Не паникуйте, граждане. Британцы напряглись.

Бензин в Британии есть, но после Брексита и пандемии стране не хватает водителей, чтобы развозить его. Фото: REUTERS

Дефицит водителей существует и в других европейских странах, но в Британии он ощущается особенно остро, поскольку после выхода страны из Евросоюза сократилось число мигрантов, занятых в различных отраслях экономики. Не хватает, например, поваров и официантов в лондонских ресторанах. Требуются мясники, чтобы разделывать туши домашнего скота, накопившегося на фермах. По данным Independent, правительство рассматривает варианты введения кратковременных виз для европейцев, чтобы решить срочные проблемы на рынке труда.

В понедельник бензин на заправки начали развозить водители из британской армии. Многие годы экономика Британии развивалась за счет заграничных ресурсов. Две трети продуктов питания ввозятся из-за рубежа. Энергетика также в значительной степени зависит от иностранных поставщиков. Страна не является самодостаточной в ключевых отраслях, что угрожает ее экономической и политической безопасности. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, неконтролируемая иммиграция не может решить проблемы Британии. Большинство населения твердо выступает за ограничение иммиграции, поэтому требуется перестройка экономики. Для этого нужно время.

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