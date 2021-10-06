Теперь и в Казахстане готовятся запретить русский язык?

Теперь все надписи на территории Казахстана будут на казахском. Фото: Shutterstock

Как-то слаженно погнали русский язык в постсоветской Средней Азии. Только что в городе Чирчик, под Ташкентом, местные устроили «челлендж» - развесили таблички на магазинах и учреждениях. Возле узбекского слова - зеленая галочка, возле русского – красный крестик. Всем все понятно.

На Украине примерно так же начиналось.

И ничего, никого не смутило, что город Чирчик построили три архитектора: Орлов, Тараканов, Лавров и примкнувшая к ним консультант Веснина. Узбекские власти наглядно показали – кто старое помянет, тому глаз – вон.

Россия утерлась, промолчала.

Возможно, в соседнем Казахстане ожидали реакции Москвы, а так как никакого возмущения в сторону Узбекистана так и не прилетело, над степями и барханами прошелестело: «Можно!»

И следующим отличился уже Казахстан:

«Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона по вопросам визуальной информации. Согласно документу, надписи на дорожных знаках, рекламе, ценниках и меню нужно будет оформлять на госязыке, а при необходимости – на русском и других языках».

То есть, в переводе на русский язык, в ближайшее время, никаких русскоязычных вывесок в Казахстане не останется. Русских и русскоязычных в этой республике пока многовато – 3 с половиной миллиона. Но, при должном усердии и российском молчании, лет через десять «русский вопрос» придет к его окончательному решению.

Разумеется, все эти процессы дерусификации в Средней Азии не стихийны, они модерируются, у них есть вектор движения и конечная цель. Государства, созданные и отстроенные волей России, ее трудами, ресурсами и деньгами, демонстрируют, что ничего нам не должны и абсолютно самостоятельны. Что показал ничтожный по историческим меркам период – 30 лет с распада СССР. Теперь настали новые времена, объявились новые хозяева, пардон, «геополитические векторы». И Россия со своими обидками и миллионами «пасынков двух Империй» может свободно гулять у континентального буфета.

И Россия гуляет, проминается.

Потому что объективно (я сейчас неприятное скажу), есть только одно логическое объяснение российского вялого молчания: похоже, нам эти постсоветские страны неинтересны, даром не нужны. Мы и так берем с них все, что можно взять – рабочую силу.

А чем сильнее там будут унижать русских, тем быстрее они вернутся на историческую Родину. Такая очень логичная и работающая бизнес-схема из 90-х – обанкротить градообразующее предприятие, а людишки, при нем живущие, будут, например, собирать клюкву и грибы. А пособие по безработице им заплатит государство.

Но, в 21-ом веке это не работает. Мир поделен, миром правит влияние на рынки, в любую свободную дырку тут же влезают конкуренты – с деньгами, идеями, ресурсами.

По итогам всех этих процессов с изгнанием русского языка, мы все-таки получим агрессивный тюркский пояс по границам РФ, заползающий и в Поволжье, и в Якутию, и на Северный Кавказ. И вот тогда, мечты недоброжелателей о «России в границах Московского княжества» начнут сбываться.

Мы этого, может, еще не увидим, а вот дети наши «порадуются». Большое «спасибо» нам скажут за сегодняшнее молчание.