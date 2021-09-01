Ответ русофобам: Президент Казахстана объяснил положение русского языка в стране

Касым-Жомарт Токаев высказался на фоне серии скандалов с русским языком в Средней Азии. Фото: EPA/ТАСС

В последние недели в ряде стран Средней Азии разгорелись сразу несколько скандалов, которые напрямую касаются русских и русского языка. Чего только стоят организованные блогером Куатом Ахметовым языковые патрули в Казахстане, когда казахстанцы вынуждены были на камеру извиняться, что говорили на русском. Или видео казахских же «ветеранов горячих точек» (интересно, каких), где они обещают «два метра ширины, два метра глубины … на нашей казахской земле» депутатам Госдумы и рассказывают «Офицерам России», какая у них «степь широкая в Казахстане, место положить найдется» за обращение к президенту с просьбой защитить русский язык.

После сразу нескольких провокационных видео в интернете, встал вопрос: «Неужели националисты пошли в Казахстане в разнос?». Приправой к этому стал и откровенно разный подход к двум судебным делам: в Алма-Ате на 7 лет (по максимуму) посадили общественного деятеля Ермека Тайчибекова, который известен своей пророссийской направленностью, защитой прав русских. Он оказался на скамье подсудимых за то, что в интервью российским СМИ поведал о русофобских настроениях и притеснении русских в Кахастане. И второе дело — организатор тех самых «языковых патрулей» оштрафован на 25 тысяч рублей за разжигание.

«Что же скажут власти? Дадут по рукам или будут потворствовать экстремистам?» - молчаливо затаились русскоязычные граждане самого Казахстана, а вместе с ними и всей России. Ответ дал сам президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу на открытии сессии парламента.

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя, — объяснил глава государства положение русского языка. - Мы не позволим дискриминировать людей по языковому, национальному признаку и будем наказывать за это по закону. Подобные выпады нарушают Конституцию и вредят всей стране». Другими словами использовать его можно повсеместно, в том числе и в госучреждениях, не говоря уже о магазинах или общественном транспорте.

Но в то же время Токаев заявил, что «В нашей стране есть только один государственный язык - это казахский язык» и подчеркнул, что развитие государственного языка остается «основной стратегией страны», а главный критерий патриотизма — владение казахским.

Тем временем, организатор «языковых рейдов» Куат Ахметов испугался нового дела о разжигании и бежал в Грузию. Что логично — уж куда, а в Россию оттуда его точно не выдадут. Этим, кстати, пользуются многие наши и белорусские политэмигранты. Не ясным остается только один вопрос: на каком языке он будет там общаться? Казахский там не самый распространенный, на грузинском он сам вряд ли говорит. Остается «единственно правильный» иностранный английский. Хотя есть еще один вариант - так ненавистный ему русский, который для большинства Грузин, родной. Придется борцу с «руснёй» переступить через себя.

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