Русский язык в Средней Азии: Великий и живучий

Надписи на казахском и латиницей, но общаться многие предпочитают по-русски. Фото: Shutterstock

Мы уже привыкли к сообщениям, как в бывших советских республиках всячески притесняют русский язык. Увы, это реальность, ведь это вопрос и бытовых связей, и геополитического влияния.

Поэтому каждая новость вроде казахстанской, где нижняя палата парламента постановила писать на уличных вывесках и рекламных билбордах «преимущественно» на казахском, воспринимается болезненно. Тут же вспомнилась некрасивая история с отбитым националистом, который заставлял продавщиц извиняться на камеру за то, что те говорили с ним по-русски. А еще там недавно перешли на латиницу, так что теперь самоназвание страны выглядит таким образом — Qazaqstan.

Недавно довелось съездить в командировку в Казахстан, в Нур-Султан.

Пошел гулять по городу с конкретной задачей — пересчитать, сколько попадется по дороге лиц славянской наружности. Увы, всего одна пара за три часа хождений.

Но стоило снять наушники плеера, как картинка изменилась. Вот идет компания казахов — говорят между собой по-русски. Вот девушка по телефону рассказывает подруге о проблемах в университете — по-русски. Нур-Султан — очень молодой город, не только как столица, но и с демографической точки зрения. Тут чуть ли не половина народу младше 30 лет. Студенты и молодые люди, которые съехались со всей страны делать карьеру. И все они запросто говорят между собой по-русски: не потому что видят, как я на них смотрю, а потому что, наверно, им удобно.

Вот еще несколько показательных деталей — услада глаз исстрадавшегося от мыслей о судьбах Родины патриота.

Заместитель руководителя международной организации (если вам зачем-то нужна конкретика - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) — китаянка. Она принимала делегацию журналистов из разных стран и долго извинялась, что не знает казахский, очень плохо говорит по-английски, поэтому будет общаться со всеми на русском. Еще раз — китаянка, которую в КНР допустили до работы по международной линии (не самой важной, положа руку на сердце, но все же), не знает английского, но очень даже неплохо говорит на языке Пушкина и Достоевского. Ошибалась стабильно только на словах «Нурсултан Назарбаев».

А вот еще новелла. Была у той же группы журналистов встреча с вице-министром информации и общественного развития Казахстана. Он, человек явно новой формации, начал с того, что спросил, всем ли будет удобно, если общаться мы будем на английском. Все были согласны, кроме одного человека, который громко ратовал за разговор на русском. Это был журналист из Армении. И вице-министр без проблем отказался спик фром май харт ин инглиш.

В магазинах, до которых нынче добрались местные законодатели, есть таблички на русском. Да, он идет после казахского и английского, но есть же.

К чему я все это. Очень легко вставать в позу оскорбленного достоинства после каждого «антирусского» действия властей какой-нибудь бывшей советской республики. И вспоминать, как и кого кормила Москва в 1960-е.

Но история не стоит на месте, простите за банальность. Уже 30 лет наши соседи — независимые государства, которые вольны сами решать, на каком языке им говорит. И они решают! Русский живет и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Армении, и в Грузии. Живет, потому что он привычен, удобен практичен. Даже если относятся к нему без должного, как нашим патриотам кажется, пиетета.

Давайте видеть в соседях не только плохое. Позиция обиженного никого еще не красила.

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